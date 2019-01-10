Прибыль Samsung рухнула почти на 30%

Samsung обнародовала собственный предварительный прогноз на финансовые итоги IV квартала 2018 года. Однако реальные цифры всё же могут несколько отличаться от указанных в отчёте.

Согласно прогнозу, доход южнокорейской компании за год составит приблизительно $52,4 млрд, что на 11% ниже прошлогоднего показателя в $58,89 млрд. Операционная прибыль Samsung прогнозируется на уровне всего $9,6 млрд, что уже практически на 30% меньше показателя 2017 года ($12,48 млрд).

Причины столь внушительного спада прибыли Samsung мы сможем узнать в полном отчёте компании.