Знаменитый нью-йоркский небоскреб Chrysler Building выставлен на продажу
Владельцы небоскреба - суверенный фонд Абу-Даби и американский девелопер Tishman Speyer.
Символ Манхэттена - нью-йоркский небоскреб Chrysler Building - может быть продан.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на компанию CBRE Group, которую владельцы небоскреба наняли, чтобы найти покупателя.
Отмечается, что 90% небоскреба принадлежит эмиратскому государственному фонду Abu Dhabi Investment Council, купившего долю за $ 800 миллионов 11 лет назад, а остальные 10% принадлежат фонду Tishman Speyer Properties.
Chrysler Building высотой 320 метров в стиле арт-деко построили в 1930 году на пересечении 42-й улицы и Лексингтон-авеню на Манхэттене. С тех пор здание является одним из символов Нью-Йорка.
По данным издания, размеры возможной сделки сильно разнятся, и не факт, что фонд Абу-Даби сможет возместить свои $800 млн , которые он заплатил за 90% долю в здании.
Напомним, zпонская компания Sumitomo Forestry планирует к 2041 году построить самый высокий в мире деревянный небоскреб.
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