Эксимбанк США после пятилетнего перерыва возобновляет сотрудничество с Украиной
"Это - сигнал увеличения доверия к нашей стране и уверенности в неизменности ее курса".
Экспортно-импортный банк Соединенных Штатов Америки после пятилетнего перерыва возобновляет сотрудничество с Украиной.
Об этом сообщает посольство Украины в США.
"Соединенными Штатами пересмотрены риски ведения коммерческой деятельности в Украине с учетом обеспечения макроэкономической стабильности в нашем государстве. Это позволило Эксимбанка США снять ограничения на проведение операций с государственным и частным сектором Украины по программам экспортного кредитования, гарантирования кредитов и экспортного страхования", - говорится в сообщении посольства в Фейсбуке.
Отмечается, что это решение позволит увеличить объемы украинского-американской торговли, и является "еще одним сигналом инвесторам об улучшении условий ведения бизнеса в Украине".
"Посольство продолжит тесное сотрудничество с Эксимбанком США с целью реализации амбициозных украинского-американских проектов", - сказано в сообщении.
"Это - не только о новых возможностях экономического сотрудничества Украина - США. Это - сигнал увеличения доверия к нашей стране и уверенности в неизменности ее курса", - отметил в соцсети посол Украины в США Валерий Чалый.
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09.01.2019 11:31