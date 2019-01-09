Эксимбанк США после пятилетнего перерыва возобновляет сотрудничество с Украиной

"Это - сигнал увеличения доверия к нашей стране и уверенности в неизменности ее курса".

Экспортно-импортный банк Соединенных Штатов Америки после пятилетнего перерыва возобновляет сотрудничество с Украиной.

Об этом сообщает посольство Украины в США .

"Соединенными Штатами пересмотрены риски ведения коммерческой деятельности в Украине с учетом обеспечения макроэкономической стабильности в нашем государстве. Это позволило Эксимбанка США снять ограничения на проведение операций с государственным и частным сектором Украины по программам экспортного кредитования, гарантирования кредитов и экспортного страхования", - говорится в сообщении посольства в Фейсбуке.

Отмечается, что это решение позволит увеличить объемы украинского-американской торговли, и является "еще одним сигналом инвесторам об улучшении условий ведения бизнеса в Украине".

"Посольство продолжит тесное сотрудничество с Эксимбанком США с целью реализации амбициозных украинского-американских проектов", - сказано в сообщении.