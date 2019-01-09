Названа пятерка портов-лидеров по грузообороту в 2018 году
Лидером по грузообороту стал порт ТИС.
Украинские порты подсчитали объемы грузооборота за 2018 год. По оперативным данным стивидорных компаний, на которые ссылается сайт «Порты Украины», пятерка лидеров по объемам грузооборота в 2018 году среди портовых операторов выглядит таким образом:
1. Порт ТИС (г. Южный, Одесская область) – 25,7 млн тонн;
2. Николаевский морской торговый порт (без МСП «Ника-Тера») – 23,8 млн тонн;
3. Одесский морской торговый порт – 22 млн тонн;
4. Морской торговый порт «Черноморск» (с учетом грузооборота Черноморского рыбного порта) – 21,5 млн тонн;
5. Морской торговый порт «Южный» (без ТИС) – 17 млн тонн.
Сайт «Порты Украины» выделил портовых операторов, переваливших больше 5 млн тонн, как отдельных участников рейтинга. В этой связи издание отметило показатели МСП «Ника-Тера», который находится в акватории Николаевского порта – 5,1 млн тонн.
Напомним, ТИС – крупнейший частный портовый оператор в Украине. В группу ТИС входит 5 специализированных терминалов: ТИС-Зерно, ТИС-Минудобрения, ТИС-Руда, ТИС-Уголь, ТИС-Контейнерный терминал. Компания владеет и управляет всей обслуживающей инфраструктурой терминалов, в том числе собственной железнодорожной станцией.
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Финансы
09.01.2019 11:31