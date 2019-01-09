Топовые государственные компании в 2018 году сократили прибыль почти вдвое

Главным образом сократилась прибыль "Нафтогаза" из-за роста убытков дочернего предприятия.

Топовые государственные компании в 2018 году сократили прибыль почти вдвое
Фото: lcmedia.com.ua

В первом полугодии 218 года 100 крупнейших государственных предприятий Украины получили 21,5 миллиарда гривен доходов, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины.

"Основным фактором, повлиявшим на снижение финансового результата компаний, стало уменьшение объемов чистой прибыли "Нафтогаза", который составляет около 51% общего финансового результата топ-100 госпредприятий. Так, в первом полугодии 2018 его чистая прибыль уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 60,3%, то есть с 27,7 до 11 млрд грн", - сказано в сообщении.

Прибыль "Нафтогаза", в свою очередь, уменьшилась из-за уроста убытков дочернего предприятия - "Укртрансгаза" - с 1,6 до 18,3 млрд гривен. Причиной этого стал пересмотр остаточных сроков активов, используемых для транзита роSSийского газа через Украину.

ГП "Энергорынок" увеличило свой финансовый результат в первом полугодии 2018 с 0,6 до 1,8 млрд грн, а "Укрэнерго" увеличило чистую прибыль на 17,9% - до 2,2 млрд грн.

Предприятия транспортной отрасли показали снижение чистой прибыли в первой половине 2018 на 17,6%, до 2,2 млрд грн: "Администрация морских портов Украины" 1,3 млрд (-28,6%), международный аэропорт "Борисполь" - 840 млн грн (-12%), ПАО "Укрпочта" увеличила чистый убыток за первое полугодие 2018 году до 530 млн грн. В то же время, ПАО "Укрзализныця" увеличила свой финансовый результат почти в четыре раза - со 120 до 470 млн.

Полный отчет Минэкономики доступен на сайте ведомства.

Напомним, что "Нафтогаз" подал новый иск в Стокгольмский арбитраж, в котором хочет возместить 11,6 миллиарда долларов, которые компания потеряет после прекращения Россией транзита газа через Украину. По данным Нафтогаза, если РоSSия действительно прекратит транспортировать газ через Украину, то газотранспортная система Украины сможет амортизироваться по ускоренной модели, а возмещать эту амортизацию должны в Газпроме.


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