Топовые государственные компании в 2018 году сократили прибыль почти вдвое

Главным образом сократилась прибыль "Нафтогаза" из-за роста убытков дочернего предприятия.

В первом полугодии 218 года 100 крупнейших государственных предприятий Украины получили 21,5 миллиарда гривен доходов, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины.

"Основным фактором, повлиявшим на снижение финансового результата компаний, стало уменьшение объемов чистой прибыли "Нафтогаза", который составляет около 51% общего финансового результата топ-100 госпредприятий. Так, в первом полугодии 2018 его чистая прибыль уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 60,3%, то есть с 27,7 до 11 млрд грн", - сказано в сообщении.

Прибыль "Нафтогаза", в свою очередь, уменьшилась из-за уроста убытков дочернего предприятия - "Укртрансгаза" - с 1,6 до 18,3 млрд гривен. Причиной этого стал пересмотр остаточных сроков активов, используемых для транзита роSSийского газа через Украину.

ГП "Энергорынок" увеличило свой финансовый результат в первом полугодии 2018 с 0,6 до 1,8 млрд грн, а "Укрэнерго" увеличило чистую прибыль на 17,9% - до 2,2 млрд грн.

Предприятия транспортной отрасли показали снижение чистой прибыли в первой половине 2018 на 17,6%, до 2,2 млрд грн: "Администрация морских портов Украины" 1,3 млрд (-28,6%), международный аэропорт "Борисполь" - 840 млн грн (-12%), ПАО "Укрпочта" увеличила чистый убыток за первое полугодие 2018 году до 530 млн грн. В то же время, ПАО "Укрзализныця" увеличила свой финансовый результат почти в четыре раза - со 120 до 470 млн.

Полный отчет Минэкономики доступен на сайте ведомства.