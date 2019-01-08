IT-компанию Luxoft с офисами в Украине продадут за $2 миллиарда

У Luxoft есть офисы в Киеве, Днепре и Одессе с почти 4 тыс. сотрудников.

Поставщик IТ и консалтинговых услуг DXC Technology Co ( американская компания, созданная в 2017 году из объединения активов Computer Sciences Corporation и подразделения корпоративных IТ-услуг HPE Enterprise Services корпорации Hewlett Packard Enterprise) покупает компанию по разработке программного обеспечения Luxoft Holding Inc примерно за $2 миллиарда.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что акционеры Luxoft получат $59 за акцию, что составляет около 86% от цены компании. Акции компании выросли на 83% до $58,02, в то время как акции DXC остались без изменений.

Компании заявили, что акционеры, на долю которых приходится около 83% от общего количества голосов Luxoft, одобрили сделку, что привело к получению необходимого одобрения акционеров Luxoft.

Luxoft сохранит свой бренд и будет находиться по руководством гендиректора Дмитрия Лощинина. Ожидается, что сделка будет завершена к июню 2019 года.

У Luxoft есть офисы в Киеве , Днепре и Одессе с почти 4 тыс. сотрудников.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко отметил трехкратный рост инвестиций в украинские IT-компании.