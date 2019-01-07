Япония ввела налог на выезд из страны

С каждого путешественника будут взимать тысячу иен.

Япония ввела налог на выезд из страны
гора Фудзи, Япония

Япония с понедельника, 7 января, начала взимать налог на выезд из страны. Он составляет тысячу иен, или чуть более 9 долларов США.

Об этом пишет Japan Times.

Согласно решению японского правительства, вырученные деньги будут потрачены на улучшение транспортных услуг, облегчение доступа к информации о достопримечательностях страны и общее поднятие удовлетворенности туристов. Например, правительство планирует ускорить прохождение таможни и перевести информацию в парках и культурных достопримечательностях на большее количество языков.

Налог будет касаться путешествующих всех национальностей. Исключением будут дети до 2 лет, люди, которые оказались в Японии транзитом и пробыли в стране менее 24 часов, а также те, кто попал в страну из-за плохой погоды или других, не зависящих от них причин.

Власти Японии ожидают, что новый налог уже в этом году принесет в бюджет страны около 50 миллиардов иен (0,46 млрд долларов) дохода.

В 2018 году Японию посетили 30 миллионов человек. Растет количество туристов из Китая, Южной Кореи, Тайваня, Гонконга.

К 2020 году страна надеется увеличить это число до 40 млн человек.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Бывший директор аэропорта "Николаев" получил год условно за взятку в 700 тыс. грнБывший директор аэропорта "Николаев" получил год условно за взятку в 700 тыс. грн
Япония ввела налог на выезд из страныЯпония ввела налог на выезд из страны
Американский банк тестирует карту Visa с изменяемым кодом CVVАмериканский банк тестирует карту Visa с изменяемым кодом CVV
Аферист из Боярки выманил 8 млн гривен у желающих сыграть на курсе валютАферист из Боярки выманил 8 млн гривен у желающих сыграть на курсе валют
Фармацевтическая компания Bristol-Myers покупает Celgene за $74 млрдФармацевтическая компания Bristol-Myers покупает Celgene за $74 млрд
Блок рекламы


Похожие новости
Турция с 1 января вводит налог на безопасность для туристовТурция с 1 января вводит налог на безопасность для туристов
Минфин ожидает до 500 млн грн от нового налогообложения посылокМинфин ожидает до 500 млн грн от нового налогообложения посылок
ГФС изъяла у производителя обуви товара на 40 млн гривен, обвинив его в уклонении от уплаты налоговГФС изъяла у производителя обуви товара на 40 млн гривен, обвинив его в уклонении от уплаты налогов
Интернет-магазин Repka.ua приостановил работу из-за проблем с налоговойИнтернет-магазин Repka.ua приостановил работу из-за проблем с налоговой
Рада отменила поэтапное повышение экологического налогаРада отменила поэтапное повышение экологического налога
В ГФС рассказали, как получить налоговую скидкуВ ГФС рассказали, как получить налоговую скидку
В Украине пытаются втрое снизить налог с аренды квартирВ Украине пытаются втрое снизить налог с аренды квартир
Рада ввела НДС на иностранные посылки стоимостью выше 100 евроРада ввела НДС на иностранные посылки стоимостью выше 100 евро
Рада внесла изменения в Налоговый кодекс под бюджет-2019Рада внесла изменения в Налоговый кодекс под бюджет-2019
Налоговая будет проверять бизнес по-новомуНалоговая будет проверять бизнес по-новому
Последние новости
Подгружаем последние новости