Япония ввела налог на выезд из страны

Япония с понедельника, 7 января, начала взимать налог на выезд из страны. Он составляет тысячу иен, или чуть более 9 долларов США .

Об этом пишет Japan Times.

Согласно решению японского правительства, вырученные деньги будут потрачены на улучшение транспортных услуг, облегчение доступа к информации о достопримечательностях страны и общее поднятие удовлетворенности туристов. Например, правительство планирует ускорить прохождение таможни и перевести информацию в парках и культурных достопримечательностях на большее количество языков.

Налог будет касаться путешествующих всех национальностей. Исключением будут дети до 2 лет, люди, которые оказались в Японии транзитом и пробыли в стране менее 24 часов, а также те, кто попал в страну из-за плохой погоды или других, не зависящих от них причин.

Власти Японии ожидают, что новый налог уже в этом году принесет в бюджет страны около 50 миллиардов иен (0,46 млрд долларов) дохода.

В 2018 году Японию посетили 30 миллионов человек. Растет количество туристов из Китая, Южной Кореи, Тайваня, Гонконга.

К 2020 году страна надеется увеличить это число до 40 млн человек.