Япония ввела налог на выезд из страны
С каждого путешественника будут взимать тысячу иен.
Япония с понедельника, 7 января, начала взимать налог на выезд из страны. Он составляет тысячу иен, или чуть более 9 долларов США.
Об этом пишет Japan Times.
Согласно решению японского правительства, вырученные деньги будут потрачены на улучшение транспортных услуг, облегчение доступа к информации о достопримечательностях страны и общее поднятие удовлетворенности туристов. Например, правительство планирует ускорить прохождение таможни и перевести информацию в парках и культурных достопримечательностях на большее количество языков.
Налог будет касаться путешествующих всех национальностей. Исключением будут дети до 2 лет, люди, которые оказались в Японии транзитом и пробыли в стране менее 24 часов, а также те, кто попал в страну из-за плохой погоды или других, не зависящих от них причин.
Власти Японии ожидают, что новый налог уже в этом году принесет в бюджет страны около 50 миллиардов иен (0,46 млрд долларов) дохода.
В 2018 году Японию посетили 30 миллионов человек. Растет количество туристов из Китая, Южной Кореи, Тайваня, Гонконга.
К 2020 году страна надеется увеличить это число до 40 млн человек.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
07.01.2019 08:56