Бывший директор аэропорта "Николаев" получил год условно за взятку в 700 тыс. грн

Центральный районный суд Николаева приговорил к четырем годам лишения свободы, с освобождением от тюрьмы с испытательным сроком в один год бывшего директора "Николаевского аэропорта" Михаила Галайко, которого в декабре 2017 задержали при попытке дать взятку главе ОГА Алексею Савченко. Об этом сообщает Судебный репортер.

Текст приговора от 28 декабря обнародовано в реестре 4 января.

"По материалам дела, в июне 2017 Михаил Галайко был назначен временно исполняющим обязанности гендиректора КП "Николаевский международный аэропорт". Желая остаться в должности на постоянной основе, Галайко в ноябре-декабре 2017 решил предоставить неправомерную выгоду главе Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко, в компетенцию которого входило заключение контрактов с руководителями предприятий и организаций", - говорится в материале.

По данным следствия, между Галайко и Савченко состоялось три встречи. Первый раз в Киеве по неустановленному адресу, дата встречи также не называется. Именно тогда обвиняемый якобы предложил деньги за продление срока действия его полномочий на посту и заключение трудового договора.

27 декабря 2017 Галайко встретился с Савченко в Николаеве в служебном кабинете председателя ОГА и подтвердил, что 28 декабря сможет передать деньги.

28 декабря Галайко пришел к губернатору в 22.00 и передал 700 тыс. грн. Савченко действовал под контролем правоохранительных органов, говорится в материале.

В дальнейшем Галайко заключил соглашение с прокурором о признании виновности. Его действия квалифицированы по ч.3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ.

На стадии досудебного следствия было установлено, что Галайко планировал передать 3,5 млн грн, а 700 тыс. были частью взятки. Их конфискуют в пользу государства.

При этом деньги, которые Савченко предложил Галайко, были якобы получены в качестве "отката" от подрядчиков, которые выполняли текущий ремонт покрытия взлетно-посадочной полосы рулежной дорожки аэродрома "Николаев". Работы выполняло ООО "Автомагистраль-Юг" по договору на 68,5 млн грн. В ходе допроса заместителя директора по техническим вопросам КП "Николаевский международный аэропорт" установлено, что компания "Автомагистраль-Юг" проводила работы до подписания договора подряда.

Напомним, 18 марта 2018 новый и.о. директора аэропорта Владислав Волошин застрелился.