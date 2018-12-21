Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе stand-by

Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018. Об этом сообщает Нацбанк Украины.

Отмечается, что благодаря поступлению на сумму 1 млрд специальных прав заимствований от фонда международные резервы Украины выросли до 20 млрд долларов по состоянию на 21 декабря 2018 года. Это пятилетний максимумом, поскольку последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.

По оценкам Национального банка, благодаря получению финансирования от международных партнеров - МВФ , Всемирного банка и Европейской комиссии - Украина сможет завершить текущий год с объемом международных резервов в около 20 млрд долларов, что превышает последний прогноз НБУ, и поддержать их на должном уровне в 2019 году.

Напомним, в октябре 2018 года Украина и МВФ договорились о новой кредитной программе stand-by на $3,9 млрд. Она заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года. Предварительными условиями для заключения программы были повышения цен на газ для населения и принятие бюджета на 2019.

Кабинет министров повысил тариф на газ с 1 ноября, а 23 ноября Верховная Рада приняла госбюджет.