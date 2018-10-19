В селах под Киевом запретили строить многоэтажки

В Украине максимальную этажность жилой застройки привязали к численности населения.

В Украине ограничили максимальную высотность жилой застройки в зависимости от численности населения в населенных пунктах.

Об этом сообщается на сайте Министерства регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечается, что в новых государственных строительных нормах по градостроительству, которые вступили в силу с 1 сентября 2018 года, введено ограничение максимальной высоты жилой застройки в зависимости от классификации населенных пунктов и численности их населения.

"Киевская область, например, ежегодно вводит в эксплуатацию около 2 млн квадратных метров жилья, в то время как Киев - 1,5-1,6 млн. То есть активное строительство ведется в пригородах. Сельская местность застраивается как в городах, хотя не имеет для этого достаточных инженерных коммуникаций, не хватает социальной инфраструктуры. И еще один важный критерий - безопасность. Я имею в виду, когда строятся 25-30-этажные дома, то отсутствует пожарная безопасность, ведь в регионах нет возможности ликвидировать пожар в таких высотных зданиях. Эти территории не могут так развиваться. Поэтому, чтобы планировать дальнейшее развитие населенных пунктов, учитывая возможности их инфраструктуры, в новых градостроительных нормах ввели ограничения по жилой застройке населенных пунктов в зависимости от их классификации и количества населения", - отметил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе

Так, согласно строительным нормам, в сельских населенных пунктах с численностью до 1 тыс. человек разрешена исключительно усадебная застройка. В селах с населением более 1тыс. человек - усадебная застройка и многоквартирные дома высотой до 12 м (до 4-х этажей включительно).

В поселках городского типа высотность многоквартирной жилой застройки возможна до 15 м (до 5 этажей включительно); в городах с численностью до 50 тыс. человек - до 27 м (до 9-ти этажей включительно); города с населением 50-100 тыс. - до 48 м (до 16-ти этажей включительно).

В городах с численностью населения более 100 тыс. высотность многоквартирных домов устанавливается документацией по пространственному планированию.

Напомним, до конца октября Государственная архитектурно-строительная инспекция запустит открытую онлайн-платформу рассмотрения разрешительной документации на строительство.