Рада отказалась повышать акцизы на сигареты и алкоголь
Доходы бюджета оказались под угрозой.
Верховная Рада в четверг, 18 октября, отклонила правительственный законопроект №9085 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно ставок некоторых налогов".
За него проголосовали только 170 народных депутатов.
Целью законопроекта было обеспечение формирования доходной части госбюджета на 2019 год и увеличение размеров ставок налогов на прогнозный уровень инфляции.
В зависимости от сферы применения налогов, ставки акцизного налога, экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины с учетом прогнозного индекса потребительских цен в 2018 году должны были быть увеличены на 9%.
Ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов с учетом прогнозного индекса цен производителей промышленной продукции в 2018 году предлагалось увеличить на 10,3%.
Напомним, что ранее в четверг Рада поддержала государственный бюджет в первом чтении, а также сделала шаг к переходу на среднесрочное бюджетное планирование.
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19.10.2018 01:01