АМКУ оштрафовал украинский винозавод за изготовление вермута, похожего на Martini

Провинившееся юрлицо с 9 августа находится в состоянии прекращения.

Антимонопольный комитет оштрафовал винный завод "Нива" из Таирово на 795,574 тыс. гривен за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Причиной для наказания стало изготовление вермута Fratelli Bianko, внешне похожего на итальянский вермут Martini Bianсo.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Кроме того, "Нива" оштрафована еще на 794,72 тыс. гривен за распространение информации, вводящей потребителя в заблуждение.

Согласно Единому реестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, Научно-производственное предприятие "Нива" в виде общества с ограниченной ответственностью с 9 августа находится в состоянии прекращения.

Основателем компании является британская "Альбион Кэпиталс Лимитед", а конечным бенефициаром - директор предприятия Светлана Саламаха.

Винный завод "Нива" основан в 1991 году. По состоянию на 2016 год завод выпускал около 200 наименований продукции - игристые, газированные, тихие вина, вермуты и сидры под такими торговыми марками, как Salute, "Тарутинские вина", "Таїрово", "Одеський степ" и др.