АМКУ оштрафовал украинский винозавод за изготовление вермута, похожего на Martini
Провинившееся юрлицо с 9 августа находится в состоянии прекращения.
Антимонопольный комитет оштрафовал винный завод "Нива" из Таирово на 795,574 тыс. гривен за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Причиной для наказания стало изготовление вермута Fratelli Bianko, внешне похожего на итальянский вермут Martini Bianсo.
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
Кроме того, "Нива" оштрафована еще на 794,72 тыс. гривен за распространение информации, вводящей потребителя в заблуждение.
Согласно Единому реестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, Научно-производственное предприятие "Нива" в виде общества с ограниченной ответственностью с 9 августа находится в состоянии прекращения.
Основателем компании является британская "Альбион Кэпиталс Лимитед", а конечным бенефициаром - директор предприятия Светлана Саламаха.
Винный завод "Нива" основан в 1991 году. По состоянию на 2016 год завод выпускал около 200 наименований продукции - игристые, газированные, тихие вина, вермуты и сидры под такими торговыми марками, как Salute, "Тарутинские вина", "Таїрово", "Одеський степ" и др.
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16.10.2018 11:19