Horizon Capital покупает кондитерскую фабрику "Ярыч"
АМКУ одобрил сделку.
Кипрская компания "Дилбета Инвестментс Лимитед" из группы Horizon Capital вместе с еще одной кипрской компанией "Сермола Холдингс Лимитед" покупают кондитерскую фабрику "Ярыч".
Об этом стало известно из решения Антимонопольного комитета от 3 октября, который разрешил "Дилбете" и "Сермоле" приобрести контроль над кипрской "Ярыч Холдингс Лимитед", бенефициаром которой сейчас является бизнесмен Владимир Гнатюк.
Кондитерская фабрика "Ярыч" (Львовская область) производит печенье и крекеры под ТМ Yarych, а также торты под ТМ Rozalini. Мощность фабрики составляет до 1,9 тыс. тонн готовой продукции в месяц.
Фабрика была основана в 1986 году. В 2000 году ее вместе с львовской фабрикой "Свиточ" купил международный гигант Nestle. В 2008 году "Ярыч" продали львовским бизнесменам Владимиру Гнатюку и Олегу Климчуку.
В 2016 году Фонд гарантирования вкладов сообщил, что "Ярыч" задолжал 75 млн гривен по кредитам в обанкротившемся банке "Форум", а его производственные мощности, торговые марки и корпоративные права находятся в залоге.
Напомним, что в 2016 году инвестиционная компания Horizon Capital приобрела украинскую телекоммуникационную компанию "Датагруп".
Horizon Capital управляет тремя фондами прямых инвестиций с общим капиталом более 600 млн долларов.
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Финансы
13.10.2018 09:36