Трамп объявил про повышение пошлин на турецкие сталь и алюминий

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий. Об этом американский лидер заявил в своем Twitter.

Глава США подчеркнул, что пошлины на алюминий и сталь были удвоены.

«Я только что санкционировал удвоение тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции. Теперь пошлина на алюминий будет составлять 20%, а на сталь — 50%», — отметил президент.

Трамп добавил, что отношения США и Турции сейчас «не хорошие» и отметил, что турецкая лира быстро падает по отношению к доллару.

Источник: RBC.ua


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