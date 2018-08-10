Трамп объявил про повышение пошлин на турецкие сталь и алюминий
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий. Об этом американский лидер заявил в своем Twitter.
Глава США подчеркнул, что пошлины на алюминий и сталь были удвоены.
«Я только что санкционировал удвоение тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции. Теперь пошлина на алюминий будет составлять 20%, а на сталь — 50%», — отметил президент.
Трамп добавил, что отношения США и Турции сейчас «не хорошие» и отметил, что турецкая лира быстро падает по отношению к доллару.
Источник:
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
10.08.2018 21:42