В Турции резко обрушился курс лиры

Турецкая лира в пятницу подешевела на 10 процентов и обновила рекордный минимум курса к доллару.

Подобного в Турции не случалось со времен кризиса 2001 года.

Национальная валюта Турции дешевеет уже продолжительное время и с начала года потеряла более трети своей стоимости, отмечает euronews. Сейчас один доллар стоит около 5,95 лиры, тогда как еще в апреле за один доллар давали 4 турецкие лиры.

Ускорение девальвации произошло после заявления администрации президента США о пересмотре вопроса о беспошлинном доступе Турции к американскому рынку, что может повлиять на турецкий экспорт в размере более $1,5 млрд.

Также падение курса турецкой валюты связывают с введением Минфином США санкций против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Им запрещен въезд в США, а их американские активы подлежат заморозке.

С другой стороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны не беспокоиться из-за рекордного падения курса лиры, заявив, что «у них есть доллары, но с нами наш народ, наш Аллах».

Источник: LB.ua


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