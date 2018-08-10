Киев объявил тендер на строительство мусороперерабатывающего завода

Прием заявок начинается 28 августа.

Киев объявил тендер на строительство мусороперерабатывающего завода
Фото: Андрій Макуха / Вікіпедія

Киевское коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис" объявило тендер по переработке и захоронению твердых бытовых отходов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевгорадминистрации.

Прием заявок начинается 28 августа, первый этап конкурса, на котором будет осуществляться оценка соответствия участников квалификационным требованиям, состоится через 30 дней после этого. Участник конкурса должен иметь опыт создания и эксплуатации мусороперерабатывающих объектов.

Ко второму этапу отбора участники должны показать документы на земельный участок под мусороперерабатбывщий завод неподалеку от Киева и технико-экономический расчет создания объекта для переработки и захоронения мусора в объеме не менее 426 тысяч тонн в год.

Победу в конкурсе получит заявка, набравшая максимальное количество баллов.

Напомним, 1 октября должен быть закрыт и законсервирован полигон в Подгорцах, куда свозят большую часть мусора из Киева. Он уже не первый год переполнен, а высота мусорной свалки достигает высоты 30-этажного дома.


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