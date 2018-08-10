Рубль рухнул до двухгодичного минимума

РоSSийский фондовый рынок и национальная валюта рубль показали значительное падение после того, как стало известно о новых санкциях США против РоSSии, введенных из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Об этом сообщает ВВС.

«По результатам первой минуты торгов курс доллара составил 66,29 рубля (+71 копейка до вчерашнего уровня). В последний раз такие показатели наблюдались в ноябре 2016 года», — говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, евро вырос до 76,8 рублей (+65 копеек).

В целом же с начала недели рубль упал на 4,4%.

Снижение показал и роSSийский рынок акций. Индекcы МосБиржи и РТС всего за минуту торгов просели на 0,3 — 1,8%.

Среди лидеров падения — акции «Аэрофлота» (-8%). Цена бумаг опустилась до уровня осени 2016 года. В отдельные моменты их стоимость снижалась до уровня начала кризисного 2008 года.

Специалисты связывают падение с новым пакетом санкций США против РоSSии, анонсированным накануне вечером. Первая волна санкций начнет действовать 22 августа. Среди прочего США прекратят выдавать лицензии на экспорт в РоSSию товаров, касающихся национальной безопасности. Эти санкции частично пересекаются с теми, которые уже действуют — например, связанными с экспортом оружия.

Кроме того, в эту категорию товаров входит разнообразное электрическое оборудование и его компоненты, а также оборудование для тестирования и калибрования бортовых систем некоторых самолетов.

В Госдепартаменте США заявили, что причиной введения санкций является отравление бывшего роSSийского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери.

В РоSSии назвали действия США «драконовскими», а обвинения — надуманными.