Экспорт товаров США в РоSSию обвалился до 20-летнего минимума

Экспорт товаров США в РоSSию в марте текущего года упал почти в пять раз в денежном выражении, указано во внешнеторговой статистике Бюро переписей США , сообщают росСМИ.

Уточняется, что показатель за март стал наименьшим за месяц в истории роSSийско-американской торговли, как минимум, с 2002 года.