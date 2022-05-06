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2022-05-06
Экспорт товаров США в РоSSию обвалился до 20-летнего минимума
США предусмотрели переходный период для санкций, поэтому экспорт из РФ в Штаты вырос, информирует
© ZN.UA
Экспорт товаров США в РоSSию в марте текущего года упал почти в пять раз в денежном выражении, указано во внешнеторговой статистике Бюро переписей США, сообщают росСМИ.
Уточняется, что показатель за март стал наименьшим за месяц в истории роSSийско-американской торговли, как минимум, с 2002 года.
- В марте в РоSSию экспортировали американских товаров на $101,1 млн. В феврале 2022 года показатель составлял $497,5 млн и $476,3 млн в марте прошлого года. Например, объем экспорта в РоSSию американских автомобилей снизился с $83 млн в феврале до $20 млн в марте, фармацевтической продукции — с $60 млн до $14 млн. Практически до нуля снизился импорт американских двигателей для самолетов и предметов роскоши — на их поставки в РоSSию Вашингтон наложил эмбарго.
- При этом санкции временно подстегнули экспорт из РоSSии в США, поскольку американские власти предусмотрели переходный период до их полного вступления в силу. Прежде всего это было связано с ростом поставок сырой нефти — до $363 млн.
Середа Елена, ZN.ua