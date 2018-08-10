Из "фермерского миллиарда" господдержки в этом году не использовали ни одной гривны

Из этих средств было освоено только 436 млн гривен.

Из "фермерского миллиарда" господдержки в этом году не использовали ни одной гривны
Фото: budabar/Depositphotos

На сегодняшний день по правительственной программе "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств" на 2018 год, которая предусматривает финансирование на уровне 1 млрд гривен, было использовано ноль гривен.

Об этом сообщил председатель комитета Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины (АФЗУ) Иван Слободяник на пресс-конференции "Провал программы государственной поддержки фермеров правительством - исследование состояния господдержки фермеров в 2018 году", передает АgroNews.

Слободяник презентовал результаты исследования о выполнении госпрограммы поддержки аграриев на текущий год, проведенного на основе анализа данных Единого веб-портала использования публичных средств.

По его словам, в 2018 году на реализацию программы поддержки аграриев всего было запланировано 6,3 млрд гривен, из которых 1 млрд гривен предусматривался владельцам фермерских хозяйств. Сейчас из этих средств освоено только 436 млн гривен 1174 сельскохозяйственными предприятиями. Из них только 262 - это фермерские хозяйства, которые смогли получить всего 21,3 млн гривен.

Кроме этого по направлению "Финансовая поддержка сельхозпроизводителей (возмещение стоимости отечественной техники и оборудования)" из 945 млн гривен было использовано лишь 171,970 млн гривен.

При этом количество получателей этой помощи подсчитать пока невозможно, поскольку средства по этому направлению поступают в четыре государственных банка, которые затем распределяют их между хозяйствами, приславшими заявки.

В частности, эти средства госбанки распределили следующим образом: "Ощадбанк" - 74,817 млн гривен; "ПриватБанк" - 65,718 млн гривен; "Укрэксимбанк" - 17,811млн гривен; "Укргазбанк" - 13,623 млн гривен.

По направлению "Государственная поддержка хмелеводства, закладки новых садов, виноградников, ягодников и надзор за ними" из предусмотренных 300 млн гривен было выделено пока всего 2,9 млн гривен двум сельхозпредприятиям (не фермерам).


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