Из "фермерского миллиарда" господдержки в этом году не использовали ни одной гривны
Из этих средств было освоено только 436 млн гривен.
На сегодняшний день по правительственной программе "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств" на 2018 год, которая предусматривает финансирование на уровне 1 млрд гривен, было использовано ноль гривен.
Об этом сообщил председатель комитета Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины (АФЗУ) Иван Слободяник на пресс-конференции "Провал программы государственной поддержки фермеров правительством - исследование состояния господдержки фермеров в 2018 году", передает АgroNews.
Слободяник презентовал результаты исследования о выполнении госпрограммы поддержки аграриев на текущий год, проведенного на основе анализа данных Единого веб-портала использования публичных средств.
По его словам, в 2018 году на реализацию программы поддержки аграриев всего было запланировано 6,3 млрд гривен, из которых 1 млрд гривен предусматривался владельцам фермерских хозяйств. Сейчас из этих средств освоено только 436 млн гривен 1174 сельскохозяйственными предприятиями. Из них только 262 - это фермерские хозяйства, которые смогли получить всего 21,3 млн гривен.
Кроме этого по направлению "Финансовая поддержка сельхозпроизводителей (возмещение стоимости отечественной техники и оборудования)" из 945 млн гривен было использовано лишь 171,970 млн гривен.
При этом количество получателей этой помощи подсчитать пока невозможно, поскольку средства по этому направлению поступают в четыре государственных банка, которые затем распределяют их между хозяйствами, приславшими заявки.
В частности, эти средства госбанки распределили следующим образом: "Ощадбанк" - 74,817 млн гривен; "ПриватБанк" - 65,718 млн гривен; "Укрэксимбанк" - 17,811млн гривен; "Укргазбанк" - 13,623 млн гривен.
По направлению "Государственная поддержка хмелеводства, закладки новых садов, виноградников, ягодников и надзор за ними" из предусмотренных 300 млн гривен было выделено пока всего 2,9 млн гривен двум сельхозпредприятиям (не фермерам).
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