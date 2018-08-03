"Метинвест" Ахметова приобрел долю в шахтоуправлении "Покровское"

Компания также станет бенефициаром Днепровского коксохима.

"Метинвест" Ахметова приобрел долю в шахтоуправлении "Покровское"
Фото: dnrespublika.info

Группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского опосредованно вошла в состав акционеров шахтоуправления "Покровское", которое является крупнейшим производителем коксующегося угля в Украине.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на систему раскрытия информации НКЦБФР.

Со второго квартала 2017 года 57,29% акций "Покровское" переведены с ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод" на ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев). При этом 24,99% ICH на сегодня принадлежит Metinvest B.V. (Нидерланды).

Остальные 75,01% акций ICH распределены между кипрскими Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинской Treimur Investments Limited (24,99%).

Altana, Мisandaiko и Мastinto также подконтролен ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ, Днепропетровская обл.). "Метинвест" ведет работу с Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), чтобы получить статус официального бенефициара "ДКХЗ". При этом "Метинвест" уже получил ряд разрешений антимонопольных органов других стран на приобретение данного предприятия.

В июне гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков в интервью Bloomberg говорил, что группа заинтересована в налаживании партнерства с другими компаниями или приобретении новых активов с целью замещения своих предприятий, находящиеся на временно неподконтрольной Украине территории, управление которыми акционеры утратили с 15 марта 2017 года. "Мы ищем какое-то партнерство, СП или слияния и поглощения. Мы также ищем некоторые угольные активы, желательно на местах в Украине", - сказал гендиректор.

Из коксующихся углей выпекают кокс - топливо, которое используется для выплавки чугуна. Коксующийся уголь также применяют в производстве цемента.


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