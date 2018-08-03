Криптовалюты отбрасывают мировую экономику на 300 лет назад - нобелевский лауреат

Криптовалюты могут создать новые ограничения, которые уже давно были уничтожены. Цифровые деньги ждет глобальный кризис, считает нобелевский лауреат, экономист Пол Кругман.

Об этом он написал в колонке на New York Times, передает UBR.

В статье он критикует биткоин за высокую комиссию при проведении транзакций и отсутствие внутренней ценности криптовалюты.

По словам экономиста, денежные расчеты эволюционировали, система пришла к простым транзакциям. Именно поэтому сейчас существуют дебетовые карты и разные формы цифровых платежей. Кругман считает, что производители криптовалюты толкают систему финансов к регрессу, возвращая все проблемы, которые были решены 300 лет назад.

«В контексте истории денег энтузиазм по поводу криптовалют выглядит очень странным, потому что идет в противоположном направлении от наметившегося тренда. Криптовалютные энтузиасты радуются тому, что используют передовую технологию, чтобы вернуть денежную систему на 300 лет назад. Зачем? Какую проблему вы решаете? Пока никто не смог дать мне прямого ответа на этот вопрос», — пишет эксперт.

Кругман кратко описывает историю денег: от золота и серебра люди перешли к банкнотам и банковским чекам, а затем уже и цифровым тразакциям, и именно криптовалютные энтузиасты сейчас пытаются сломать эту систему, предлагая сложные инструменты для расчетов и деньги, которые, во-первых, ничем не обеспечены, а во-вторых, тяжелы в производстве. Все это создает противоположный тренд в развитии экономики.

По словам ученого, центральные банки хорошо справляются со своей задачей. Они дают пользователям простые инструменты для проведения транзакций и обеспечивают стабильную покупательную способность. В то же время Кругман признает, что правительства действительно часто спекулируют на своей привилегии на выпуск денег.

Кругман уверяет, что биткоин нужен только преступникам, потому что он используется в том числе для отмывания налогов. Также цена криптовалют зависит напрямую от прогнозов и ожиданий, а это может сделать коллапс единомоментным. То есть биткоин потеряет в цене как только те, кто спекулирует на стоимости цифровой валюты, захотят обвалить ее курс.

Ученый отмечает, что со времени создания биткоина, очень маленькое количество предприятий начали использовать его в реальных расчетах и в целом на пути к реальной торговле валюта прошла не так много шагов. То есть даже те, кто принимает к оплате биткоины, скорее, хотят заявить о себе как о продвинутом игроке, в реальности эти действия почти бесполезны.

«Обычно люди не беспокоятся о том, откуда берется ценность этих зеленых бумажек: мы принимаем доллары, потому что их принимают другие люди. Однако ценность доллара происходит не от самоисполняющихся ожиданий: доллар имеет ценность, потому что правительство США принимает доллары в качестве уплаты налоговых обязательств. Если хотите, фиатная валюта имеет базовую ценность, потому что люди с оружием говорят, что это так. И эта ценность не лопнет, подобно мыльному пузырю, если люди вдруг разуверятся в валюте», — подчеркивает нобелевский лауреат.

Эксперт говорит, что не может знать точно, лопнет ли пузырь криптовалют, но отмечает, что, если мечта о будущем блокчейна умрет, то сразу с ней перестанут существовать и криптовалюты.