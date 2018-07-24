В "Киевспецтрансе" готовы взяться за строительство мусороперерабатывающего завода

Полигон в Подгорцах, куда свозят большую часть мусора из Киева, уже не первый год переполнен.

"Киевспецтранс" готов построить мусороперерабатывающий завод для обеспечения нужд Киева и спасти столицу от мусорного коллапса в связи с закрытием 5-го полигона. Об этом в фейсбуке сообщил глава правления "Киевспецтранс” Андрей Грущинский.

Такое решение было принято на общем собрании акционеров КП "Киевспецтранс".

"Я обратился к акционерам КП о необходимости строительства мусороперерабатывающего завода для нужд города Киева . Ежегодно полигон №5 принимает около 460 тыс. тонн мусора. Именно поэтому мощности нового завода по переработке должны быть не менее 400 тыс. тонн мусора в год. Акционеры компании поддержали мое обращение и приняли решение направить в КГГА письмо с предложением о необходимости разработки проекта строительства мусороперерабатывающего завода с минимальными мощностями, не менее 400 тыс. тонн в год.", - сообщил Андрей Грущинский.

Напомним, 1 октября 2018 года в соответствии с решением Киевсовета 5-й полигон в Подгорцах должен быть закрыт и законсервирован. Полигон в Подгорцах, куда свозят большую часть мусора из Киева , уже не первый год переполнен, а высота мусорной свалки достигает высоты 30-этажного дома. Проблемный полигон в два раза больше львовских Грибовичей, и проблемы столица может тоже иметь гораздо более серьёзные.

По словам Андрея Грущинского, сегодня полигон функционирует в рабочем графике, все насосно-фильтровальное оборудование, которое обслуживает озера с инфильтратом работает в штатном режиме, никаких аварий или утечек инфильтрата не происходило.

"Что, касается перспектив полигона, лично я уверен, что альтернативы строительству завода не существует. К сожалению, времени для решения проблемы обращения с киевским мусором мало. Несмотря на период отпусков, надеюсь на мудрость и оперативность реагирования руководства города на предложение КП Киевспецтранс", - отметил он.

Ранее киевский эколог Владимир Борейко заявлял, что при наличии политической воли такой завод можно ввести в действие за несколько лет. До этого времени Киеву придется договариваться о приеме отходов с другими полигонами в области (в Белой Церкви или в Борисполе).

"Для сравнения, завод в Таллинне перерабатывает до 95% отходов, которые производит город. А у нас доля переработки составляет всего лишь 2-3%", - подчеркнул Борейко.