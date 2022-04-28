Европейские финучреждения готовы кредитовать украинских беженцев с положительной кредитной историей

Украинские беженцы могут получить кредит в Европе, если докажут свою положительную кредитную историю. Об этом рассказал начальник управления надзора за финансовыми компаниями департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Александр Залетов, передает «Финклуб».

Европейские финучреждения готовы кредитовать украинских беженцев с положительной кредитной историей
Фото: fool.com

Во время проведенного изданием круглого стола Залетов заявил, что уже третий месяц многие украинцы «находятся в затруднительной ситуации», поскольку помощи, оказываемой в Европе, не всегда хватает, чтобы решить бытовые проблемы. В этом случае кредиты пригодятся.

«Несколько миллионов наших граждан сегодня вынуждены находиться в европейских странах. И финансовые учреждения этих стран готовы кредитовать наших граждан. Но возникла определенная проблема, связанная с тем, что у наших граждан нет соответствующей информации о своей кредитной истории, которая была бы доступна этим европейским финансовым учреждениям», — сообщил Александр Залетов.

Для этого банки пользуются данными бюро кредитных историй. «Их несколько, и чтобы получить кредитную историю украинца, иностранным компаниям необходимо направить соответствующий запрос в одно бюро кредитных историй, а затем, если выясняется, что информация может быть в другом — к нему. Есть определенная технологическая проблема, которая сегодня не позволяет быстро решить эту проблему кредитования наших граждан», — рассказал Александр Залетов.

По его словам, сейчас со стороны международных партнеров и доноров происходят активные действия по урегулированию этой ситуации, чтобы ускорить возможность дать доступ к дешевым кредитным ресурсам находящимся за рубежом украинцам.

«И когда наши граждане возвращаются, то возникает необходимость, чтобы к кредитной истории, которую они получили в Европе, был доступ и нашим компаниям. Практически возникает экспорт-импорт информации о кредитной истории. Это новшество этой войны. Со стороны Международной финансовой корпорации проходят определенные шаги, чтобы найти решение предоставить доступ», — сказал представитель НБУ.

Конкуренция пойдет на рынок в пользу

Представители украинского кредитного рынка надеются, что опыт сотрудничества европейских кредиторов с украинскими заемщиками будет положительным.

«Мы конкурируем с европейскими кредитными учреждениями, банками, их ставками, с их подходами. И с точки зрения технологичности мы можем дать им большую фору. Но с точки зрения ставок у нас более рискованное кредитование. И мне интересно, каким образом будут вести себя наши клиенты с кредитами за границей, как они будут их обслуживать. Хотелось бы, чтобы обслуживали лучше, чем у нас», — сказал коммерческий директор Moneyveo Максим Параска.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Курс доллара на лето: девальвация гривны в ближайшее время неизбежнаКурс доллара на лето: девальвация гривны в ближайшее время неизбежна
ПриватБанк заявил о возобновлении работы своих сервисовПриватБанк заявил о возобновлении работы своих сервисов
Налоги в Украине: после Пасхи начнут штрафовать за неуплатуНалоги в Украине: после Пасхи начнут штрафовать за неуплату
Рынок труда после войны: в Украине ожидают большой наплыв работников из Средней АзииРынок труда после войны: в Украине ожидают большой наплыв работников из Средней Азии
Rozetka на время войны поменяла название брендаRozetka на время войны поменяла название бренда
Блок рекламы


Похожие новости
В украинских супермаркетах в апреле выросли цены на сахарВ украинских супермаркетах в апреле выросли цены на сахар
В Польше не хватает украинских работников: под угрозой сбор урожая клубникиВ Польше не хватает украинских работников: под угрозой сбор урожая клубники
РоSSия ворует зерно у украинских фермеров и вывозит в КрымРоSSия ворует зерно у украинских фермеров и вывозит в Крым
Украинцам выделили внушительную сумму компенсации за размещение беженцевУкраинцам выделили внушительную сумму компенсации за размещение беженцев
Кабмин выделил средства на восстановление 4 украинских областейКабмин выделил средства на восстановление 4 украинских областей
Европейский инвестиционный банк предоставит странам ЕС 4 миллиарда евро для приема украинских беженцевЕвропейский инвестиционный банк предоставит странам ЕС 4 миллиарда евро для приема украинских беженцев
Канада ввела денежные выплаты для украинских беженцевКанада ввела денежные выплаты для украинских беженцев
Binance запустит криптокарту для украинских беженцевBinance запустит криптокарту для украинских беженцев
Еврокомиссия выделит €1 млрд в поддержку Украины и стран, принимающих украинских беженцевЕврокомиссия выделит €1 млрд в поддержку Украины и стран, принимающих украинских беженцев
Европейский инвестбанк предоставит финансовую помощь странам, принимающим украинских беженцевЕвропейский инвестбанк предоставит финансовую помощь странам, принимающим украинских беженцев
Последние новости
Подгружаем последние новости