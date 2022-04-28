Европейские финучреждения готовы кредитовать украинских беженцев с положительной кредитной историей

Украинские беженцы могут получить кредит в Европе, если докажут свою положительную кредитную историю. Об этом рассказал начальник управления надзора за финансовыми компаниями департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Александр Залетов, передает «Финклуб».

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Во время проведенного изданием круглого стола Залетов заявил, что уже третий месяц многие украинцы «находятся в затруднительной ситуации», поскольку помощи, оказываемой в Европе, не всегда хватает, чтобы решить бытовые проблемы. В этом случае кредиты пригодятся.

«Несколько миллионов наших граждан сегодня вынуждены находиться в европейских странах. И финансовые учреждения этих стран готовы кредитовать наших граждан. Но возникла определенная проблема, связанная с тем, что у наших граждан нет соответствующей информации о своей кредитной истории, которая была бы доступна этим европейским финансовым учреждениям», — сообщил Александр Залетов.

Для этого банки пользуются данными бюро кредитных историй. «Их несколько, и чтобы получить кредитную историю украинца, иностранным компаниям необходимо направить соответствующий запрос в одно бюро кредитных историй, а затем, если выясняется, что информация может быть в другом — к нему. Есть определенная технологическая проблема, которая сегодня не позволяет быстро решить эту проблему кредитования наших граждан», — рассказал Александр Залетов.

По его словам, сейчас со стороны международных партнеров и доноров происходят активные действия по урегулированию этой ситуации, чтобы ускорить возможность дать доступ к дешевым кредитным ресурсам находящимся за рубежом украинцам.

«И когда наши граждане возвращаются, то возникает необходимость, чтобы к кредитной истории, которую они получили в Европе, был доступ и нашим компаниям. Практически возникает экспорт-импорт информации о кредитной истории. Это новшество этой войны. Со стороны Международной финансовой корпорации проходят определенные шаги, чтобы найти решение предоставить доступ», — сказал представитель НБУ.

Конкуренция пойдет на рынок в пользу

Представители украинского кредитного рынка надеются, что опыт сотрудничества европейских кредиторов с украинскими заемщиками будет положительным.

«Мы конкурируем с европейскими кредитными учреждениями, банками, их ставками, с их подходами. И с точки зрения технологичности мы можем дать им большую фору. Но с точки зрения ставок у нас более рискованное кредитование. И мне интересно, каким образом будут вести себя наши клиенты с кредитами за границей, как они будут их обслуживать. Хотелось бы, чтобы обслуживали лучше, чем у нас», — сказал коммерческий директор Moneyveo Максим Параска.