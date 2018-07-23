Украинский Go To-U выиграл в конкурсе стартапов от Volkswagen. Он получит 15000 евро и акселерацию

Украинский стартап Go To-U выиграл в конкурсе проектов VWFS Startup Battlefield, организованном компанией Volkswagen. Об этом сообщил основатель стартапа Назар Шимоне-Давида на своей странице в Facebook, пишут AIN.UA .

В качестве приза команда Go To-U получит 15 000 евро финансирования, а также место в Future Mobility Incubator от Volkswagen. Это — шестимесячная инкубационная программа, которая проходит в Дрездене, с менторами из топ-менеджмента автоконцерна. VWFS Startup Battlefield — второй конкурс стартапов, основанный Volkswagen. Компания отбирает проекты из сферы инновационных финансовых решений, а также сервисы для автомобилей.

Назар Шимоне-Давида рассказал AIN.UA, что выигранные деньги команда потратит на маркетинг в Европе и улучшение работы приложения:

В ближайшее время мы планируем релиз с новым дизайном. Ищем интересных бонусных партнеров. Также наша цель на ближайшие полгода — достичь отметки в 100 000 пользователей приложения. Мы рассчитываем, что инкубатор нам в этом поможет, так как его менторы — это профессиональные знатоки рынка электромобилей.