Коломойский и Боголюбов возразили против юрисдикции суда Лондона в споре с Приватбанком
Суд должен принять решение в октябре.
Бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов возразили против юрисдикции Высокого суда Лондона при рассмотрении иска Приватбанка, поданного декабре 2017 года.
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" осведомленный источник.
Предварительные слушания по соответствующему заявлению стартуют 25 июля и продлятся пять-семь дней.
Суд также рассмотрит заявление ответчиков о снятии предохранительной меры о заморозке их активов.
Окончательное решение по заявлениям будет принято в октябре.
Напомним, в конце прошлого года Высокий суд Англии заморозил активы Коломойского и Боголюбова по всему миру на $2,5 млрд. Такое решение суд принял в качестве обеспечительной меры по иску государственного Приватбанка, который подозревает экс-владельцев в выводе денег.
21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале и потратило десятки миллиардов гривен на его докапитализацию.
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