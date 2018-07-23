Коломойский и Боголюбов возразили против юрисдикции суда Лондона в споре с Приватбанком

Суд должен принять решение в октябре.

Бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов возразили против юрисдикции Высокого суда Лондона при рассмотрении иска Приватбанка, поданного декабре 2017 года.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" осведомленный источник.

Предварительные слушания по соответствующему заявлению стартуют 25 июля и продлятся пять-семь дней.

Суд также рассмотрит заявление ответчиков о снятии предохранительной меры о заморозке их активов.

Окончательное решение по заявлениям будет принято в октябре.

Напомним, в конце прошлого года Высокий суд Англии заморозил активы Коломойского и Боголюбова по всему миру на $2,5 млрд. Такое решение суд принял в качестве обеспечительной меры по иску государственного Приватбанка, который подозревает экс-владельцев в выводе денег.

21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале и потратило десятки миллиардов гривен на его докапитализацию.