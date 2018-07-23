10 стран, в которых можно купить гражданство: от $24 млн до $100 000

По словам Кристиана Калина, главы консалтинговой компании Henley & Partners, которая занимается вопросами получения гражданства, богатые люди нередко рассматривают такую покупку из соображений безопасности на случай революции или каких-либо других серьезных потрясений в родной стране, пишут AIN.UA .

Если у вас есть яхты и самолеты, следующее, что вы купите — мальтийский паспорт. Это новый символ статуса. У нас есть клиенты, которые просто покупают гражданство для коллекции.

Ряд стран, в том числе США , готовы предоставить человеку свое гражданство при условии, что он соответствует тем или иным критериям. Однако всего 10 стран мира позволяют просто купить себе такую роскошь за деньги: большинство — через прямые инвестиции в страну, в собственность или местный бизнес. Восемь из них находятся в так называемой офшорной зоне, однако, по словам Калина, покупателей привлекает стабильность, а не возможность уклонения от налогов.