10 стран, в которых можно купить гражданство: от $24 млн до $100 000

По словам Кристиана Калина, главы консалтинговой компании Henley & Partners, которая занимается вопросами получения гражданства, богатые люди нередко рассматривают такую покупку из соображений безопасности на случай революции или каких-либо других серьезных потрясений в родной стране, пишут AIN.UA.

Если у вас есть яхты и самолеты, следующее, что вы купите — мальтийский паспорт. Это новый символ статуса. У нас есть клиенты, которые просто покупают гражданство для коллекции.

Ряд стран, в том числе США, готовы предоставить человеку свое гражданство при условии, что он соответствует тем или иным критериям. Однако всего 10 стран мира позволяют просто купить себе такую роскошь за деньги: большинство — через прямые инвестиции в страну, в собственность или местный бизнес. Восемь из них находятся в так называемой офшорной зоне, однако, по словам Калина, покупателей привлекает стабильность, а не возможность уклонения от налогов.

  • Австрия — $23,7 млн. Можно купить с 1985 года. Требование: активно инвестировать в местную экономику. Предоставление австрийского гражданства подпадает под законы о конфиденциальности правительства, поэтому оно не публикуется и не сообщается нигде, даже в других странах.
  • Кипр — $2,4 млн. Можно купить с 2002 года.
  • Мальта — $1,1 млн. Можно купить с 2014 года. Нет налогов, взимаемых с доходов или активов в мире, и вложенные деньги облагаются налогом на уровне 15%.
  • Турция — $1 млн. Можно купить с 2017 года, приобретя недвижимости на сумму не менее $1 млн или удерживая $3 млн на турецком банковском счете в течение трех лет.
  • Вануату — $226 500. Можно купить с 2017 года. Островное государство не взимает корпоративных, имущественных налогов или налогов на прирост капитала. Правительственный сайт рекламирует его как «большой налоговый рай».
  • Гренада — $208 500. Можно купить с 2013 года. Член Содружества Наций, граждане Гренады имеют безвизовый доступ в 141 страну, включая Китай.
  • Сент-Китс и Невис — $150 000. Можно купить с 1984 года. Предлагает ускоренную программу, по которой заявители могут получить паспорт менее чем за 60 дней.
  • Сент-Люсия — $100 000. Можно купить с 2015 года. Новым гражданам не обязательно там жить или даже посещать островное государство.
  • Доминика — $100 000. Можно купить с 1993 года. Дешевле всего получить гражданство, сделав вклад в Фонд экономической диверсификации острова на $100 000.
  • Антигуа и Барбуда — $100 000. Можно купить с 2013 года. Подоходный налог с населения в стране был отменен в 2016 году.

Майя Яровая, AIN


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