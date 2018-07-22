Киевский мусоросжигательный завод "Энергия" прекратил прием отходов
Запасов мусора заводу хватит до конца месяца, когда его забирают у "Киевэнерго".
Киевский мусоросжигательный завод "Энергия" временно прекратил прием отходов в связи со сменой управляющей компании.
Об этом сообщила пресс-служба "Киевэнерго".
Запасов твердых бытовых отходов (около 10 тонн), как заявили на предприятии, достаточно для обеспечения плановой работы до 31 июля, когда истекает срок соглашения с "Киевэнерго". С 1 августа завод переходит в управление городских властей как объект коммунальной собственности.
Соглашение между столичными властями и компанией "Киевэнерго" на управление коммунальными активами (городское тепловое хозяйство, ТЕЦ 5 и ТЭЦ 6, мусоросжигательный завод "Энергия") было подписано в 2001 году. В течение 17 лет "Киевэнерго" обеспечивало около 70% киевлян централизованным отоплением и горячим водоснабжением, и весь Киев – электричеством. Кроме того, компания отвечала за бесперебойную работу двух теплоэлектроцентралей, расположенных в Киеве. По условиям соглашения в управление "Киевэнерго" перешел и мусоросжигательный завод «Энергия».
Сейчас мусоросжигательный завод "Энергия" – полноценная городская мини-теплоцентраль, а Киев – единственный город в Украине, где из бытового мусора производится и подается в сети теплоэнергия. На сегодня завод перерабатывает около 25% объема твердых бытовых отходов жизнедеятельности Киева.
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21.07.2018 14:18