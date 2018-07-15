Кьелл Нордстрем: К 2030 году вместо 28 стран ЕС будут 50 мощных экономических хабов

Известный шведский футуролог Кьелл Нордстрем выступил в Киеве 9 июля с лекцией Thinking BIG перед украинским бизнесом, организатором которой выступила компания KA Group — оператор бизнес-мероприятий премиум класса. Я записал основные тезисы его трехчасовой лекции.

Шведский ученый выступал в своей традиционной манере без галстука, постоянно перемещаясь между столами с публикой и провоцируя ее на различные вопросы. Он был абсолютно доступен публике, которая не стеснялась задавать ему вопросы даже в туалете во время перерыва, а он не комплексовал там отвечать. Выкладываю

Facebook является машиной, которая воспроизводится в глобальном масштабе.

Чем меньше мы друг друга знаем, тем больше мы друг друга любим.

Будущего нет, потому его нельзя исследовать сегодня.

Технологии будут определять будущее. Любая технология является «замороженным знанием» человечества.

Технологии, с которыми мы сейчас работаем в 300 раз мощнее и в 10 раз быстрее, т.е. в общем в 3000 раз мощнее, чем технологии 150-200 летней давности.

Обезьяна и человек похожи на 97-98%, но принципиальное отличие заключается в том, что люди могут фантазировать.

Сегодня на планете живет 7,2 млрд человек. Через 30 лет население планеты будет составлять около 9 млрд человек, где 5 млрд будет проживать в Азии, 1 млрд в Европе, 1 млрд в Америках и около 2-3 млрд в Африке.

Рождаемость снижается по всей планете. Сегодня даже в Эфиопии средний индекс фертильности 1,7. Уровень воспроизводства 2.1-2.2

Общий курс ЕС после выхода из Великобритании не изменится.

Все, что исходит из США является конкретно американской историей, которую невозможно повторить за их пределами. США – это не страна и никогда не были страной. США – это идея, которая изложена в Конституции на 11 страницах. Любой в мире может стать американцем, если разделяет идею. Чтобы стать немцем нужно, чтобы прожило четыре поколения. Или попробуйте стать курдом….

Будущее человечества в ближайшие 20-35-30 лет будет определять матрица 3D – капитализм, урбанизация, дигитализация.

Сейчас около 200 стран на планете и все они, кроме одной, капиталистические. В будущем альтернатива капитализму вряд ли способна появиться. Капитализм – это как глобальный язык, который отличается нюансами от страны к стране.

Что такое капитализм как система?

Это машина, способная выполнять всего одну функцию. Капитализм может сортировать все вещи, все, что угодно по одному критерию – эффективности. Капитализм отсортирует все, что угодно по этому критерию.

Мы находимся в начале самой быстрой урбанизации в истории человечества. Мы трансформируемся от 200 государств к 600 глобальных городов в которых будут жить около 80-85% населения. Сегодня в городах живет 60-61% населения планеты. При этом 600 глобальных городов будут генерировать 90-95% мирового ВВП . В Японии сегодня в агломерации Токио уже проживает 37,4 млн. человек.

Через 30 лет вся Швеция будет жить в агломерации Стокгольм- Гетеборг-Мальме. Австрии не будет, а будет Вена. Все идет в этом направлении, хотя еще 15 лет назад многие аналитики говорили, что города будут расселяться из-за технологического прорыва к коммуникациях. Сегодня мы видим, что чем больше развивается технологическая революция, тем больше населения перебирается в города. Это я называю массивным парадоксом.

Он приведет к тому, что, скажем, к 2030 году будет другая Европа, где вместо 28 стран будут 50 мощных экономических хабов.

Поэтому мы будем жить на 1,5% территории нашей планеты, как сегодня большая часть населения Кении живет в Найроби. Естественно, это кардинальным образом изменит все: политику, экономику, социальные отношения. Мэр, а не премьер-министр будет решать все. Лондон уже сейчас составляет 36% экономики Великобритании. Лондон сегодня разросся до Оксфорда, который является парковой зоной в черте столицы Великобритании. Санкт-Петербург и Москва -60% экономики РоSSии.

Все, что можно оцифровать будет оцифровано и скопировано. Интернет -это большая копировальная машина. Мы постоянно делимся базой знаний.

Следствие: Зарабатывать деньги в рыночной экономике можно будет, когда вы создаете временную монополию. Без монополии нет денег. Я ненавижу IKEA, но нравится или нет, но все, что нам нужно есть в IKEA. Есть IKEA и все. Не существует IKEA №2.

Айфон, виагра- это примеры временных монополий.

Идея – временная монополия – внедрение и реализация

Срок жизни временных монополий постоянно уменьшается.

Или -или не получится. Simiens пример вечно второй компании, чтобы они не делали.

Никогда в истории человечества не было так мало погибших в конфликтах. Количество убитых криминалитетом также стремительно снижается, особенно в городах. Мы становимся настолько взаимосвязаны, что больших конфликтов стараются избегать. Агрессор делает какую-то маленькую гадость, потому что иначе ему вернется зло назад большими проблемами.

Девочка, которая сегодня родится в Швеции будет жить 93 года, а некоторые из этих девочек будут жить 105-110 лет.

Городская среда более дружелюбна к мигрантам. Лучше быть мигрантом в Париже, чем за пределами Парижа.

Набирает силу процесс деглобализации. Все больше крупных компаний сосредотачиваются на конкретном регионе. Например, Tesco уже ничего серьезного за пределами Великобритании не делает. Немецкие компании будут больше зарабатывать в Германии, чем за ее пределами. Uber уходит из РоSSии, но это сейчас. Нужно честно сказать, что мы до конца не знаем, что происходит.

Будет усиливаться децентрализация в медицине. Пациентов будет проще содержать дома, чем в больницах.

Уже через 10-15 лет резко вырастет роль возобновляемой энергетики, а нефть и газ не будут играть такую роль.

Влияние матрицы

Четыре базовых процесса

Каждые 26 месяцев удваивается объем данных – это так называемый логарифмический рост. Проблем в том, что наш мозг при этом остается таким же. Мы тупеем из-за этого каждый день, поскольку не успеваем за удвоением знаний. Это касается не только личностей, но и компаний.

Следствие: Нам придется реорганизовать систему образования. Сегодня дети учатся более чем до 20 лет, а потом живут с этими знаниями до 80-90 лет.

На смену придет модульная система образования. Обучение 3 месяца, потом работа года. Потом все по новой.

Мы будем учиться по чуть-чуть, но постоянно на протяжении всей жизни.

Будет усиливаться кооперация, выигрывать как раз будут те, кто быстрее и лучше будут способны создавать альянсы. Например, в Европе университеты создают альянсы, и студенты во время обучения идут из одного университета в другой. В финале он получает диплом альянса университетов.

Мультиполярный мир приведет к созданию хаотичных систем второго порядка. Поэтому мы будем все больше экспериментировать и делать все меньше планов. Если вы стараетесь производить телефоны , то забудьте о планировании, ибо пока вы допишете план разработки, технологии поменяются уже 200 раз. В новой реальности нужно идти методами проб и ошибок. Планирование в таком мире – это как танцы под дождем в Африке.

Артикулированные знания – знания, которые можно записать или скопировать. Раньше такие знания давали возможность печатать деньги. Вы получали диплома MBA и сразу могли начинать печатать деньги и успех в жизни.

Имплицитные, неявные знания – знания которые вы получаете от Мастера, Учителя. Мы знаем больше, чем можем выразить. При получении таких знаний важно близко стоять к Мастеру. Здесь нужен наставник. Если вы хотите обучаться высокой моде, то должны ехать в Милан. Если вы хотите достигнуть топовых позиций в IT, то вам нужно ехать в Силиконовую долину, чтобы общаться с кем -то близким по духу. Например, Nokia так и не смогла интегрироваться в Силиконовую долину

Отвечая на вопрос о том, стоит ли учиться в университетах Нордстрем сказал, что во-первых, есть дифференциация между университетами, потому что нужно выбирать те, что более качественные. Во-вторых, нужно учиться в любом случае, потому что в любом случае знания расширяют ваши возможности к адаптации к реалиям. Предмет вашей трудовой деятельности может измениться, но если вы умеете работать научными методами, то вы сможете адаптировать к новой ситуации.

Матрица капитализма, урбанизации и дигитализации постоянно уменьшает транзакции, т.е. стоимость операций.

Будут увеличиваться роль агрегаторов. Например, вы куда -то едете отдыхать и бронируете гостиницу или жилье через Booking. Вы получаете сразу HR-код, приходите на место, показываете его сканеру и заходите в жилье. Репеция в гостиницах отомрет.

Многие бренды будут существенно изменяться, например, рестораны. Вас будет интересовать хорошая еда, а не бренд. И вы ее будете получать.

В городах будет жить все больше женщин, чем мужчин. Городская среда феминизируется. Например, 60% населения Алма-аты составляют женщины.

В Норвегии в 2003 году в университетах женщины составляли 50/50. Сегодня в Норвегии и Швеции женщин в университетах 67%, мужчин — 33%. Женщины учатся лучше мужчин.

Современная семья состоит из одного человека.

В Амстердаме – 59% одиночки.

В Лондоне – 49%.

В Нью-Йорке – 46%

В Москве -57%.

В Осло – 77%.

В Токио, Чунцине и Сингапуре значительное количество взрослых людей не ходят на свидание. Правительство Сингапура субсидирует хождение на свидание.

Семьи в нашем понимании становятся меньшинством.

Китай — это 112 городов, которые яростно конкурируют друг с другом. США — это также набор городов.

Для того, чтобы знать литературу достаточно прочитать 26 книг, все остальные – это копии сюжетов. Это сказал профессор Чикагского университета Гарольд Блюн. (найдите его список).

Одной из наиболее актуальных проблем будет борьба за оригинальность в мире одинаковости.

Все компании движутся между двумя китами – созидание и эксплуатация

В Дании, где самые счастливые люди живут в мире, налоговая нагрузка составляет 55%. Все платят и все очень счастливы. Счастье – это форма социальной организации. Есть прямая корреляция между счастье человека и организацией общества.

Директивы из Брюсселя по поводу регулирования Интернета – это только начало. Интернет будет все более регулируемым.

Экраны для нашего мозга – как сахар для организма. Слишком много удовольствия для человека. Специалисты рекомендуют проводить перед экраном не более часа времени.

Знания – это таблетка, которая запускает социальные трансфоормации. В 50-е годы прошлого века изобрели контрацептивы, в 1963 году их запустили на рынок, а в 1968 году произошла сексуальная революция.

Мы будем переходить на создание мяса и молока без животных. 40% CO2 производят фермы с крупным животными, которых выращивают на мясо. Если хотите уменьшить загрязнение, то перестаньте питаться мясом. Мясо, а не автомобили загрязняют больше воздух.

Самый большой производитель сх продукции – США , а на втором месте маленькие Нидерланды ( около 95 млрд евро в год плюс еще около 10-12 млрд евро сельскохозяйственная техника. При этом Нидерланды имеют около 2,5 млн га сх земли, а Украина имеет 42 млн га, но в прошлом году получила только 16 млрд долларов от сх. Разница в эффективности одного га в Украине и Нидерландах отличается более чем в 100 раз – прим. «Хвилі»).

Именно в сх в ближайшие годы будут происходить грандиозные изменения.

В космосе не произойдет что-то принципиально новое при нашей жизни.

Совет бизнесу: Ищите отношения, а не навыки. Нанимайте людей за отношение, а не за навыки. Знания можно исправить. Важны мотивации людей к совершенствованию, а остальное мы пофиксим.