ФГИ заявил о риске срыва "малой" приватизации, МЭРТ отрицает

МЭРТ намерен поднять этот вопрос на заседании Кабмина.

И.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров заявляет о риске срыва "малой" приватизации из-за Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Отсутствие порядка определения дополнительных условий продажи - это важнейший вопрос, поскольку более 60% предприятий будут выставляться на продажу именно с условиями. А на сегодня этот нормативный документ отсутствует", - сообщил Трубаров.

По его словам, Кабмин определил ответственным за подготовку этих документов МЭРТ.

"Отсутствие порядка сделает невозможным выставление на продажу этих предприятий", - добавил Трубаров.

Также, по его словам, нерешенным остается вопрос продажи через электронную торговую систему пакетов акций в уставных капиталах государственных компаний, поскольку программное обеспечение ГП "ProZorroПродажи" не предусматривает форму ввода для информации о пакетах акций.

ФГИ официально обратился к Кабинету министров, в МЭРТ и ГП "ProZorroПродажи" с просьбой безотлагательно устранить эти проблемы.

Первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов отрицает наличие каких-либо причин для срыва "малой" приватизации. Об этом он заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Для меня это выглядит подозрительно, что за день до того начала "малой" приватизации Фонд одновременно находит так много причин того, что приватизация начаться не может", - сказал Нефьодов.

"Раньше в Фонде говорили, что не могут что-то сделать, поскольку мы не завершили аккредитацию электронных площадок. Мы ее завершили. Больше нет объяснений, почему активы "малой" приватизации не заводятся в систему. Однако господин Трубаров решил в Фейсбуке написать, что ему еще какие-то документы нужны", - сказал первый замминистра.

По словам Нефьодова, продажа с дополнительными условиями может быть применена к единичным объектам.

"В нашем понимании дополнительные условия могут быть применены к единичным объектам. Таких мы пока еще не видели. Если увидим какие-то объекты, которые нужно продавать со специфическими условиями, потому что это касается, например, экологии, тогда будем какие-то условия добавлять. Но относительно того, что 60% объектов будут идти с дополнительными условиями, я никак иначе, чем попыткой не продать ни один объект и оставить все как есть, объяснить не могу. Если мы будем продавать каждую баню или каждый неработающий завод с 35 страницами дополнительных условий – значит, у нас такая политическая воля проводить "малую" приватизацию", - добавил он.

Нефьодов также подчеркнул, что МЭРТ намерен поднимать этот вопрос на заседании Кабинета министров.

Напомним, в мае стартовал пилотный проект малой приватизации через систему ProZorro.

5 июля первые 10 электронных площадок получили аккредитацию для проведения "малой" приватизации. Согласно законодательству "малая" приватизация предусматривает продажу объектов государственной или коммунальной собственности, стоимость которых не превышает 250 млн грн.