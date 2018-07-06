ФГИ заявил о риске срыва "малой" приватизации, МЭРТ отрицает
МЭРТ намерен поднять этот вопрос на заседании Кабмина.
И.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров заявляет о риске срыва "малой" приватизации из-за Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
"Отсутствие порядка определения дополнительных условий продажи - это важнейший вопрос, поскольку более 60% предприятий будут выставляться на продажу именно с условиями. А на сегодня этот нормативный документ отсутствует", - сообщил Трубаров.
По его словам, Кабмин определил ответственным за подготовку этих документов МЭРТ.
"Отсутствие порядка сделает невозможным выставление на продажу этих предприятий", - добавил Трубаров.
Также, по его словам, нерешенным остается вопрос продажи через электронную торговую систему пакетов акций в уставных капиталах государственных компаний, поскольку программное обеспечение ГП "ProZorroПродажи" не предусматривает форму ввода для информации о пакетах акций.
ФГИ официально обратился к Кабинету министров, в МЭРТ и ГП "ProZorroПродажи" с просьбой безотлагательно устранить эти проблемы.
Первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов отрицает наличие каких-либо причин для срыва "малой" приватизации. Об этом он заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
"Для меня это выглядит подозрительно, что за день до того начала "малой" приватизации Фонд одновременно находит так много причин того, что приватизация начаться не может", - сказал Нефьодов.
"Раньше в Фонде говорили, что не могут что-то сделать, поскольку мы не завершили аккредитацию электронных площадок. Мы ее завершили. Больше нет объяснений, почему активы "малой" приватизации не заводятся в систему. Однако господин Трубаров решил в Фейсбуке написать, что ему еще какие-то документы нужны", - сказал первый замминистра.
По словам Нефьодова, продажа с дополнительными условиями может быть применена к единичным объектам.
"В нашем понимании дополнительные условия могут быть применены к единичным объектам. Таких мы пока еще не видели. Если увидим какие-то объекты, которые нужно продавать со специфическими условиями, потому что это касается, например, экологии, тогда будем какие-то условия добавлять. Но относительно того, что 60% объектов будут идти с дополнительными условиями, я никак иначе, чем попыткой не продать ни один объект и оставить все как есть, объяснить не могу. Если мы будем продавать каждую баню или каждый неработающий завод с 35 страницами дополнительных условий – значит, у нас такая политическая воля проводить "малую" приватизацию", - добавил он.
Нефьодов также подчеркнул, что МЭРТ намерен поднимать этот вопрос на заседании Кабинета министров.
Напомним, в мае стартовал пилотный проект малой приватизации через систему ProZorro.
5 июля первые 10 электронных площадок получили аккредитацию для проведения "малой" приватизации. Согласно законодательству "малая" приватизация предусматривает продажу объектов государственной или коммунальной собственности, стоимость которых не превышает 250 млн грн.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
06.07.2018 14:45
06.07.2018 16:26