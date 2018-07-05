СБУ задержала за браконьерство два судна в Азовском море
Изъято почти 500 тонн рыбы и рыбной продукции.
В Запорожской области правоохранители заблокировали масштабный нелегальный вылов рыбы в Азовском море.
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.
Установлено, что руководители двух госучреждений из сферы рыбного хозяйства и экологии моря организовали схему незаконного вылова рыбы во время нерестового запрета. Чиновники предоставляли разрешения частным структурам на отлов якобы образцов рыбы, необходимых для проведения исследований. На самом деле они осуществляли незаконный промысел в особо крупных размерах.
В ходе спецоперации правоохранители задержали и арестовали в акватории Азовского моря два судна, на которых находилось почти 10 тонн рыбы, выловленной браконьерами.
Во время проведения 25 обысков на складах субъектов хозяйства, причастных к незаконному промыслу, было изъято почти 500 тонн рыбы и рыбной продукции.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 249 Уголовного кодекса. По предварительным выводам, сумма нанесенных государству убытков достигает 50 млн гривен.
Напомним, в прошлом году в Украине штрафы за браконьерство увеличили в 4 раза.
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