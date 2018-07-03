S&P повысило украинский рейтинг

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные рейтинги Украины по национальной шкале с «uaBBB-» до «uaBBB» в связи с пересмотром критериев оценки.

Об этом говорится в сообщении агентства, передает УНІАН.

«Наши рейтинги Украины по международной шкале, а также рейтинги выпусков долговых обязательств этой страны по международной шкале не затронуты данным рейтинговым действием», — отмечается в сообщении.

S&P напоминает, что его кредитный рейтинг по национальной шкале — это мнение агентства о кредитоспособности эмитента или долгового инструмента относительно других эмитентов и обязательств данной страны. Целью является обеспечение большего ранжирования кредитного риска внутри страны.