S&P повысило украинский рейтинг
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные рейтинги Украины по национальной шкале с «uaBBB-» до «uaBBB» в связи с пересмотром критериев оценки.
Об этом говорится в сообщении агентства,
«Наши рейтинги Украины по международной шкале, а также рейтинги выпусков долговых обязательств этой страны по международной шкале не затронуты данным рейтинговым действием», — отмечается в сообщении.
S&P напоминает, что его кредитный рейтинг по национальной шкале — это мнение агентства о кредитоспособности эмитента или долгового инструмента относительно других эмитентов и обязательств данной страны. Целью является обеспечение большего ранжирования кредитного риска внутри страны.
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Финансы
03.07.2018 15:55