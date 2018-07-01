В Украине вступили в силу правила округления наличных расчетов в связи с отказом от мелких монет

Продавец должен проводить округление суммы чека до цифры, которая заканчивается на "0".

?В Украине вступили в силу правила округления наличных расчетов в связи с отказом от мелких монет
Фото: пресс-служба НБУ

Начиная с воскресенья, 1 июля, в связи с отказом от мелких монет в Украине начали действовать специальные правила округления общих сумм в чеках при наличном расчете.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины больше не будет выпускать в наличный оборот монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. При этом они не будут специально изыматься из оборота и останутся средством платежа, а гривна и дальше будет равна 100 копеек. Монеты номиналом 10 и 50 копеек будут выпускаться и в дальнейшем.

В связи с реформой НБУ вводит специальные правила округления. С 1 июля продавец должен проводить округление суммы чека до цифры, которая заканчивается на "0". Цифры 1-4 округляются в меньшую сторону, 5-9 - в большую. В чеках должны указываться две суммы: до округления и после.

Округление будет применяться только в случае отсутствия монет мелких номиналов. При наличии монет мелких номиналов покупатель и дальше может ими рассчитываться, а продавец - выдавать сдачу.

При безналичных расчетах округление не проводится.

"Национальный банк Украины уверен, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов. Применение правил округления общих сумм расчетов наличными упростит ежедневные расчеты граждан и позволит сократить расходы государства на чеканку и обеспечение денежного обращения на более 90 млн гривен в год", - заявил директор департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко.


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