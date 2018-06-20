Миллион украинских пенсионеров получат повышение пенсий с 1 июля

Речь идет о пенсионерах, чьи выплаты привязаны к прожиточному минимуму.

Миллион украинских пенсионеров получат повышение пенсий с 1 июля
Фото: Макс Левин

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет, что около 1 млн украинских пенсионеров получат повышенные пенсии с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Повышение выплат произойдет для тех людей, размер пенсии которых зависит от прожиточного минимума.

"С 1 июля увеличивается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Пенсионные выплаты возрастут примерно для 1 млн украинцев", - сказано в сообщении.

По словам министра, следующее повышение пенсий, согласно государственному бюджету, состоится с 1 декабря.

"Но если у нас появится дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда, мы попробуем внепланово реализовать определенные пенсионные программы, как мы это сделали в октябре прошлого года", - добавил вице-премьер.

Напомним, ранее замминистра социальной политики Украины Николай Шамбир анонсировал индексацию пенсий на 20% в 2019 году.


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