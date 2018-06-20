Украинцев напугали «массовым блокированием платежных карт»: что говорят в банках

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В медиапространстве начала распространяться информация о том, что некоторые украинские банки без предупреждения блокируют карточки своих клиентов.

Новость передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ.

Одно из изданий опубликовало материал, в котором говорится, что банки начали массовую проверку личных данных клиентов, и если выясняется, что держатель карты не предоставил банку какие-либо документы – его счет блокируется.

Украинцы якобы жалуются, что им без предупреждений закрывают доступ к пользованию картой, а чтобы разблокировать счет – нужно принести в отделение банка паспорт или ИНН. Сообщается, что такое практикуют «Укргазбанк», «Приватбанк» и «Ощадбанк», а тщательная проверка данных связана с борьбой с так называемыми «дропами» - людьми, которые продают свои карты и право на их использование мошенникам, наркоторговцам и т.п.

Издание «Сегодня» запросило комментарий у «Ощадбанка» относительно данных слухов. Зампредседателя правления банка Антон Тютюн сообщил, что никаких массовых блокирований счетов не проводится. Он отметил, что постановление Нацбанка, действующее с 2015 г., предусматривает периодическое уточнение клиентских данных банками. Как правило, клиент при посещении отделения банка сообщает, были ли изменения в его личных данных за последнее время. Если клиент не предоставляет необходимые для его идентификации сведения или документы, банк может отказать ему в некоторых операциях.

Тютюн также отметил, что банк может заблокировать карту, чтобы обезопасить средства клиента от мошенников. Такое происходит, если, к примеру, картой пользовались на подозрительных сайтах или в банкомате с накладкой для считывания информации.

В НБУ подтверждают, что украинские банки имеют право требовать информацию для верификации клиентов и блокировать карточки для противодействия рискам отмывания денег и финансирования террористических организаций. Однако украинцы, которые не осуществляют подозрительных операций, не должны чувствовать какие-либо сложности при пользовании банковскими услугами.


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