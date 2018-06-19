Radar Tech запустил акселерационную программу для украинских стартапов из сферы энергетики

Акселератор Radar Tech при поддержке ДТЭК запустил программу для украинских стартапов из сферы энергетики. Об этом сообщил его сооснователь Макс Яковер в Facebook. , пишут AIN.UA

Стать участником могут предприниматели, стартапы, продуктовые команды, а также представители малого и среднего бизнеса. Команда должна состоять минимум из двух совершеннолетних лиц, приоритет имеют стартапы с базовым прототипом. Участие в программе бесплатное, Radar Tech также не будет брать долю компаний-резидентов.

«Мы приглашаем на программу стартапы, которые кроме энергетики решают вопросы, связанные с логистикой, клиентами, безопасностью персонала и так далее. Также в этом наборе мы готовы к сотрудничеству с конструкторскими бюро, институтами, зрелыми продуктовыми компаниями и изобретателями у которых есть проекты с прототипами», — подчеркивает Яковер.