Radar Tech запустил акселерационную программу для украинских стартапов из сферы энергетики
Акселератор Radar Tech при поддержке ДТЭК запустил
Стать участником могут предприниматели, стартапы, продуктовые команды, а также представители малого и среднего бизнеса. Команда должна состоять минимум из двух совершеннолетних лиц, приоритет имеют стартапы с базовым прототипом. Участие в программе бесплатное, Radar Tech также не будет брать долю компаний-резидентов.
«Мы приглашаем на программу стартапы, которые кроме энергетики решают вопросы, связанные с логистикой, клиентами, безопасностью персонала и так далее. Также в этом наборе мы готовы к сотрудничеству с конструкторскими бюро, институтами, зрелыми продуктовыми компаниями и изобретателями у которых есть проекты с прототипами», — подчеркивает Яковер.
Программа продлится два месяца, по ее итогу организаторы проведут Demo Day. Среди менторов — генеральный директор «ДТЕК ЕНЕРГО» Дмитрий Сахарук, соосновательница Agrohub Юлия Порошенко, глава правления Radar Tech Максим Бахматов, сооснователь GrowthUP Денис Довгополый и другие. Отправить заявку можно
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.