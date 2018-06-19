Radar Tech запустил акселерационную программу для украинских стартапов из сферы энергетики

Акселератор Radar Tech при поддержке ДТЭК запустил программу для украинских стартапов из сферы энергетики. Об этом сообщил его сооснователь Макс Яковер в Facebook. , пишут AIN.UA

Стать участником могут предприниматели, стартапы, продуктовые команды, а также представители малого и среднего бизнеса. Команда должна состоять минимум из двух совершеннолетних лиц, приоритет имеют стартапы с базовым прототипом. Участие в программе бесплатное, Radar Tech также не будет брать долю компаний-резидентов.

«Мы приглашаем на программу стартапы, которые кроме энергетики решают вопросы, связанные с логистикой, клиентами, безопасностью персонала и так далее. Также в этом наборе мы готовы к сотрудничеству с конструкторскими бюро, институтами, зрелыми продуктовыми компаниями и изобретателями у которых есть проекты с прототипами», — подчеркивает Яковер.

Программа продлится два месяца, по ее итогу организаторы проведут Demo Day. Среди менторов — генеральный директор «ДТЕК ЕНЕРГО» Дмитрий Сахарук, соосновательница Agrohub Юлия Порошенко, глава правления Radar Tech Максим Бахматов, сооснователь GrowthUP Денис Довгополый и другие. Отправить заявку можно по ссылке.


Дмитрий Демченко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Украинские банки могут начать идентифицировать клиентов через посредниковУкраинские банки могут начать идентифицировать клиентов через посредников
С 1 июля украинским пенсионерам повысят выплатыС 1 июля украинским пенсионерам повысят выплаты
Financial Times: Как сдулся пузырь биткоина и кто на этом заработалFinancial Times: Как сдулся пузырь биткоина и кто на этом заработал
«Укрпочта» грозит правительству отказом выплачивать пенсии«Укрпочта» грозит правительству отказом выплачивать пенсии
ГФС отменила штраф табачной компании почти на 200 миллионовГФС отменила штраф табачной компании почти на 200 миллионов
Блок рекламы


Похожие новости
"Укрпочта" запустила экспресс-доставку товаров из китайского JD.com"Укрпочта" запустила экспресс-доставку товаров из китайского JD.com
Работники украинских спиртзаводов перекрыли международные трассыРаботники украинских спиртзаводов перекрыли международные трассы
Украинский стартап запустил Kickstarter-кампанию для сбора денег на рюкзак. Нужную сумму собрали за 7 часовУкраинский стартап запустил Kickstarter-кампанию для сбора денег на рюкзак. Нужную сумму собрали за 7 часов
Одесский НПЗ перешел от Минэнергетики к ФГИОдесский НПЗ перешел от Минэнергетики к ФГИ
МВФ откроет Аргентине программу stand-by на $50 млрдМВФ откроет Аргентине программу stand-by на $50 млрд
Американские пошлины на сталь из ЕС рассстроили украинских металлурговАмериканские пошлины на сталь из ЕС рассстроили украинских металлургов
Налоговые долги украинских предприятий уже превышают транши МВФНалоговые долги украинских предприятий уже превышают транши МВФ
Fitch обновило рейтинги крупных украинских банковFitch обновило рейтинги крупных украинских банков
Мошенники придумали новые ловушки для украинских пенсионеровМошенники придумали новые ловушки для украинских пенсионеров
Минюст запустил открытый реестр предприятий-должников по зарплатеМинюст запустил открытый реестр предприятий-должников по зарплате
Последние новости
Подгружаем последние новости