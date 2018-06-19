?Верховный Суд подтвердил штраф "Тедис Украина" на 431 млн грн

В деле о сигаретной монополии поставлена точка.

Верховный Суд подтвердил необходимость уплаты крупнейшим дистрибьютором сигарет "Тедис Украина" (прежнее название - "Мегаполис-Украина") 431 млн грн штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке глава АМКУ Юрий Терентьев.

"Только что Верховный Суд принял решение в пользу АМКУ в длинном деле по поводу дистрибьютора сигарет "Тедис". Решение АМКУ от 16.12.2016 оставлено в силе, за исключением небольшого уточнения относительно способа исполнения обязательства по установлению прозрачного механизма ценообразования", - написал Терентьев.

Напомним, в конце 2016 года АМКУ признал, что компания "Тедис Украина" в период 2013 года - 9 месяцев 2015 года злоупотребляла монопольным положением на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет. Суд оштрафовал компанию на 431 млн гривен и обязал устранить нарушения.

"Тедис" со штрафом не согласился и пошел в суд. 31 мая 2017 года решение в пользу АМКУ принял Хозяйственный суд Киева , а 9 февраля 2018 года - Киевский апелляционный хозяйственный суд.