Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2019 год

В 2019 году военные получат $716 млрд.

Сенат Конгресса США принял законопроект об оборонном бюджете на 2019 финансовый год в размере 716 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Документ поддержали 85 сенаторов, 10 выступили против. Теперь его должна одобрить Палата представителей, а затем - обе палаты Конгресса, а также подписать президент Дональд Трамп.

Отмечается, что средства пойдут на закупку вооружения, кораблей и самолетов, а также на зарплаты военнослужащим (639 млрд долларов), еще 69 млрд - на финансирование действующих военных кампаний США .

В марте Трамп обещал, что в 2019 году военные получат 716 млрд долларов из бюджета, в том числе и на модернизацию ядерной триады.

В законопроекте также содержится поправка о запрете продаже Турции истребителей пятого поколения F-35. Ограничения связаны с покупкой Анкарой роSSийских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Ожидается, что нижняя и верхняя палаты будут совместно работать над устранением разногласий, содержащихся в поддерживаемых ими версиях законопроектов. Ключевые противоречия, в основном, связаны с размером вооруженных сил, основными системами вооружений и вопросами реформы управленческой структуры Пентагона.

Законодатели рассчитывают завершить работу по объединенному проекту в июле.