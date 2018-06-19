Приватбанк изменил свой статус

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Приватбанк решил перерегистрироваться из публичного в частное акционерное общество.

Об этом сообщает FinClub.

«Реорганизация формы акционерного общества и наименования банка связана с изменениями в законодательстве Украины, которое с начала 2018 года вводит дополнительные требования для публичных акционерных обществ, которым до последнего времени был Приватбанк», – сообщили в Приватбанке.

«Форма организации банка как частного акционерного общества наиболее соответствует его статусу банка со стопроцентной госсобственностью», — добавили там.

При этом Приватбанк меняет свое официальное наименование с ПАО КБ «Приватбанк» на АО КБ «Приватбанк».

Новая редакция устава была зарегистрирована 14 июня.


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