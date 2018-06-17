С 1 июля украинским пенсионерам повысят выплаты
С 1 июля украинским пенсионерам, которые сейчас получают минимальную пенсию, повысят выплаты.
Об этом говорится в законе о госбюджете на 2018 год, в котором предусмотрено дежурное рост соцстандартов, пишет
Сейчас минимальную пенсию получают только 300 тыс. пенсионеров с 11,7 млн (2,6% от всех). У остальных — сумма выплат вырастет всего на несколько гривен.
Пенсии увеличат и пенсионерам, выплаты которых превышают десять минимальных пенсий. Сейчас они получают не больше 13 730 грн, с 1 июля максимальный размер пенсии составит 14 340 грн.
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17.06.2018 09:40