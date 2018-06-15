Стартап по аренде электросамокатов Bird привлекает деньги второй раз за месяц при оценке в $2 млрд. Ему всего год
Спустя неделю после закрытия предыдущего раунда серии С на $150 млн, американский стартап по аренде электросамокатов Bird намерен привлечь новые средства, пишут
Компания, которую недавно оценили в $1 млрд, теперь стремится выйти на оценку в $2 млрд и получить дополнительные $200 млн,
Оценки новой инвестиционной активности тоже разнятся. По сведениям Financial Times, после закрытия сделки, оценка Bird
Такое спешное привлечение средств объясняют заинтересованностью инвесторов в быстрорастущем рынке, способным заменить автомобили для коротких поездок по городу. Также, Bird должен активно соперничать с конкурентами, главный из которых — Lime Bike. Этот стартап сейчас закрывает раунд на $250 млн во главе с GV, инвестиционным подразделением Alphabet. После завершения сделки оценка компании тоже превысит $1 млрд, сообщает Financial Times. При этом Axios приводят более консервативную оценку Lime в $750 млн.
Помимо этого, в гонку за персональный электротранспорт готовы включиться каршеринговые гиганты, вроде Uber и Lyft. Издания отмечают, что Bird может агрессивно привлекать средства с прицелом на будущее поглощение.
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15.06.2018 22:45