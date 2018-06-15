Стартап по аренде электросамокатов Bird привлекает деньги второй раз за месяц при оценке в $2 млрд. Ему всего год

Спустя неделю после закрытия предыдущего раунда серии С на $150 млн, американский стартап по аренде электросамокатов Bird намерен привлечь новые средства, пишут AIN.UA.

Компания, которую недавно оценили в $1 млрд, теперь стремится выйти на оценку в $2 млрд и получить дополнительные $200 млн, сообщает издание Axios со ссылкой на несколько осведомленных источников. При этом три месяца назад Bird оценивали «всего» в $300 млн. Кто возглавил новый раунд — неизвестно. В прошлый раз лид-инвестором выступил фонд Sequoia Capital.

Оценки новой инвестиционной активности тоже разнятся. По сведениям Financial Times, после закрытия сделки, оценка Bird составит $1,5 млрд, а ранее составляла около $850 млн. Общие вложения в стартап, которому не исполнилось еще и года, лишь за первое полугодие составят $450 млн.

Такое спешное привлечение средств объясняют заинтересованностью инвесторов в быстрорастущем рынке, способным заменить автомобили для коротких поездок по городу. Также, Bird должен активно соперничать с конкурентами, главный из которых — Lime Bike. Этот стартап сейчас закрывает раунд на $250 млн во главе с GV, инвестиционным подразделением Alphabet. После завершения сделки оценка компании тоже превысит $1 млрд, сообщает Financial Times. При этом Axios приводят более консервативную оценку Lime в $750 млн.

Помимо этого, в гонку за персональный электротранспорт готовы включиться каршеринговые гиганты, вроде Uber и Lyft. Издания отмечают, что Bird может агрессивно привлекать средства с прицелом на будущее поглощение.


Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Украинскому бизнесу приготовили в ГФС новый сюрпризУкраинскому бизнесу приготовили в ГФС новый сюрприз
Financial Times: Как сдулся пузырь биткоина и кто на этом заработалFinancial Times: Как сдулся пузырь биткоина и кто на этом заработал
Как работает центр поддержки клиентов Uber в Кракове: украинская команда самая большая (фоторепортаж)Как работает центр поддержки клиентов Uber в Кракове: украинская команда самая большая (фоторепортаж)
НБУ разрешил менять валюту без бумажных квитанцийНБУ разрешил менять валюту без бумажных квитанций
Украинцы будут платить абонплату за еще одну коммунальную услугуУкраинцы будут платить абонплату за еще одну коммунальную услугу
Блок рекламы


Похожие новости
Великобритания анонсировала новые стартап-визы для иностранных предпринимателей
В Харькове взорвали очередной банкомат и забрали из него деньгиВ Харькове взорвали очередной банкомат и забрали из него деньги
Украинский стартап запустил Kickstarter-кампанию для сбора денег на рюкзак. Нужную сумму собрали за 7 часовУкраинский стартап запустил Kickstarter-кампанию для сбора денег на рюкзак. Нужную сумму собрали за 7 часов
Украинские банки должны иностранным кредиторам $6 млрдУкраинские банки должны иностранным кредиторам $6 млрд
Капитализация криптовалют упала на $42 млрд после кражи средств с южнокорейского обменника
Убытки Украины от агрессии РоSSии оценили в $100 млрдУбытки Украины от агрессии РоSSии оценили в $100 млрд
Как собрать $500 000 на Kickstarter. История украинского стартапа Feel VRКак собрать $500 000 на Kickstarter. История украинского стартапа Feel VR
МВФ откроет Аргентине программу stand-by на $50 млрдМВФ откроет Аргентине программу stand-by на $50 млрд
Сделку между акционерами Альфа-Банка и немецкой BASF оценили в 20 млрд евроСделку между акционерами Альфа-Банка и немецкой BASF оценили в 20 млрд евро
Рейтинг богатейших по версии Bloomberg: Безос поднялся на $39 млрд за годРейтинг богатейших по версии Bloomberg: Безос поднялся на $39 млрд за год
Последние новости
Подгружаем последние новости