Эстония потратит 660 тыс. евро на помощь Украине

Эстония выделит международным организациям 660 тыс. евро, предназначенных для помощи Украине.

Об этом пишет Рostimees, передает Европейская правда.

Из средств, предназначенных в бюджете внешнеполитического ведомства на развитие и гуманитарную помощь, в текущем году МИД Эстонии выделит 60 тыс. евро Международному фонду народонаселения ООН UNFPA на смягчение ситуации с гендерным насилием в Украине.

200 тыс. евро МИД выделит Международному комитету Красного креста ICRC на смягчение гуманитарного кризиса в Украине.

200 тыс. евро МИД выделит ведомству верховного уполномоченного ООН по делам беженцев UNHCR на смягчение положения внутренних переселенцев в Украине и еще такую же сумму детскому фонду ООН UNICEF на смягчение положения внутренних переселенцев.

Эстония за время роSSийской агрессии предоставила Украине помощь более чем на 10 млн евро.