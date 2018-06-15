Эстония потратит 660 тыс. евро на помощь Украине
Эстония выделит международным организациям 660 тыс. евро, предназначенных для помощи Украине.
Об этом пишет Рostimees, передает
Из средств, предназначенных в бюджете внешнеполитического ведомства на развитие и гуманитарную помощь, в текущем году МИД Эстонии выделит 60 тыс. евро Международному фонду народонаселения ООН UNFPA на смягчение ситуации с гендерным насилием в Украине.
200 тыс. евро МИД выделит Международному комитету Красного креста ICRC на смягчение гуманитарного кризиса в Украине.
200 тыс. евро МИД выделит ведомству верховного уполномоченного ООН по делам беженцев UNHCR на смягчение положения внутренних переселенцев в Украине и еще такую же сумму детскому фонду ООН UNICEF на смягчение положения внутренних переселенцев.
Эстония за время роSSийской агрессии предоставила Украине помощь более чем на 10 млн евро.
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15.06.2018 22:45