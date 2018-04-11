Аэропорт "Одесса" передан в управление АРМА

Решение принято в рамках расследования передачи аэропорта Кауфману и Грановскому.

Аэропорт "Одесса" передан в управление АРМА
Фото: odessa.aero

Соломенский районный суд Киева 29 марта по ходатайству антикоррупционных органов арестовал и передал недвижимое имущество аэропорта "Одесса" и 75% акций ООО "Международный аэропорт Одесса", которое им владеет, в управление Национальному агентству Украины по возврату коррупционных активов (АРМА).

Об этом сообщила пресс-служба Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По решению суда, АРМА будет управлять обеими терминалами аэропорта. Предполагается, что арест имущества, ориентировочная стоимость которого, по предварительным оценкам, составляет около 2 млрд грн, обеспечит выполнение задач уголовного судопроизводства и станет основой для возвращения имущества территориальной общине города Одессы.

Решение принято в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" (ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины).

В 2011 году для реконструкции аэропорта было создано ООО "Международный аэропорт "Одесса", которое на 25% принадлежит городу. Вторым участником СП стала компания "Одесса аэропорт Девелопмент", за которым стоят местные бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский. Сейчас НАБУ и САП расследуют эту сделку.

Работы по строительству нового терминала аэропорта проводили за кредитные средства, полученные под залог имущества коммунального предприятия. Реконструировать же взлетно-посадочную полосу частный инвестор вовсе отказался. Между тем после создания СП горсовет передал от коммунального предприятия частной компании ряд участков земли вокруг аэропорта общей площадью около 100 га под предлогом реконструкции аэропорта и строительства новой ВПП.

19 октября 2016 года Одесский городской совет решил вернуть аэропорт в муниципальную собственность в связи с невыполнением инвестором своих обязательств по достройке и сдаче в эксплуатацию нового терминала аэропорта.


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