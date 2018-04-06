Оточення «найліпшого друга» генпрокурора почало підготовку до видобутку берилію в заповіднику
ТОВ «Пержанська рудна компанія» внесла до реєстру оцінки впливу на довкілля (ОВД) інформацію про плани розпочати видобуток берилію на Пержанському родовищі в Житомирській області.
Про це
Фірма
Видобувати берилій заплановано на території Олевського району Житомирської області в районі сіл Перга, Рудня Перганська, Юрово. Вся територія родовища потрапляє до меж природоохоронної території з найвищим ступенем заповідності – Поліського природного заповідника.
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Від «Наших грошей»
Засновниками «Пержанської рудної компанії» є Олександр Настенко, Віталій Якименко та Олег Орлов.
Якименко очолює також ТОВ «Восток-Енергоресурс», яке має спецдозвіл на видобуток газу Новософіївській площі (Харківська обл.). Зараз бенефіціаром цієї фірми вказаний співвласник мережі магазинів під назвою «АТБ» Геннадій Буткевич.
Як повідомив «
Буткевич також є власником ТОВ «Укрздоб», яким донедавна володіли Настенко та Якименко. Фірми Буткевича останнім часом стали власниками ТОВ «Нафтогазенергопром» та ТОВ «Центральна нафтогазотранспортна компанія». Співзасновником останньої раніше був Олександра Павлюченко, якого ЗМІ називають кримінальним авторитетом на призвісько «Браслет». Павлюченко – помічник нардепа від «Народного фронту» Ігоря Котвіцького – бізнес-партнера по газовому бізнесу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Раніше Павлюченко був помічником тодішнього нардепа Миколи Злочевського, а його бізнес-партнером в «Центральна нафтогазотранспортна компанія» був Роман Дружбін. Останній разом з Настенко та Якименко були засновниками низки фірм, які з 2016 року без аукціонів отримали спецдозволи на родовища різних корисних копалин.
За ДНВП «Геоінформ», рентабельність Пержанського родовища становить понад 30%.
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