"Нафтогаз" змусять оприлюднити інформацію про газ українського видобутку

Народний депутат Олексій Кучеренко анонсував масштабну ревізію "Нафтогазу" та його дочірніх структур. Про це Кучеренко розповів в інтерв'ю "Головкому".

"Під час повторного другого читання законопроекту 7427 після довгих "боїв" нам вдалося включити норму, яка дає право Держаудитслужбі перевіряти всі дочірні підприємства без будь-яких погоджень", - повідомив Кучеренко.

Народний депутат нагадав, що у процесі його численних звернень до Державної аудиторської служби виявилось, що Держаудитслужба не допускалася "Нафтогазом" до перевірок своїх дочірніх підприємств. Мотивація: "дочки" є власністю "Нафтогазу", а не власністю держави.

Але тепер Держаудитслужба має право перевіряти дочірні підприємства "Нафтогазу". Після ухвалення закону, на думку Кучеренка, ситуація зміниться.

"Думаю, що в процесі співпраці нашої тимчасової спеціальної комісії та Держаудитслужби буде забезпечено проведення повного аудиту всіх дочірніх підприємств "Нафтогазу". У тому числі створених нещодавно підприємств (мова про "Газопостачальну компанію "Нафтогаз України", – ред.), в яких були зосереджено основні процеси, пов'язані з реалізацією природного газу та результати діяльності яких досі ховалися керівництвом "Нафтогазу" від будь-якого контролю", – розповів Кучеренко.

Він наголосив, що звітність структур "Нафтогазу" - це таємниця за сімома печатками, до якої не допущений ніхто в публічній площині.

"Спробуйте знайти у публічній площині фінансову звітність такої дочки, як "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" (яка до того ж є постачальником останньої надії), щоб побачити результати її діяльності". Думаю, що будете здивовані, адже, незважаючи на закріплені на законодавчому рівні вимоги щодо необхідності оприлюднення такої звітності, у "Нафтогазі" за мовчазною згодою Регулятора (НКРЕКУ, – ред.) повністю ігнорують такі вимоги", – сказав нардеп.

"Крім того, хто бачив звітність таких дочірніх підприємств "Нафтогазу", як ТОВ "Нафтогаз Тепло", ДП "Заграннафтогаз", Naftogaz Trading Europe AG, ТОВ "Нафтогаз Дрилінг", ТОВ "Нафтогаз ойл Трейдінг", ДП "Нафтогаз біоенергія"? Які "потужні" результати їхньої діяльності? Тепер діяльність цих підприємств стала доступною для перевірки Держаудитслужбою. Сподіваюся, що це відомство скористається своїм правом і проведе повний аудит дочірніх підприємств "Нафтогазу", - додав він.

При цьому, повідомлення про аудит "Нафтогазу" співпало з повідомленнями в пресі про відставки в уряді, які можна певною мірою пов'язати і з керівництвом компанії.

Так, окрім чуток, що посади вже незабаром може позбутися голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко, у відставку також може бути відправлено міністра економіки Юлію Свириденко. Також у Банкової є питання до Бюро економічної безпеки (БЕБ) та його голови Вадима Мельника, крісло під яким теж захиталося. Про це з посиланням на власні джерела у своєму Telegram-каналі написав шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

"В Офісі президента вже назріли рішення про відставки... Кадрові зміни обговорюються та готуються. Не факт, що всі вони будуть реалізовані, адже плани зараз змінюються часто", - йдеться у повідомленні.

Невідомо, чи пов'язані між собою ці можливі відставки, як і достовірність інформації, поки що нічим не підтверджена, крім намірів частково змінити склад Кабміну. Але, наприклад, Кабмін здійснює управління "Нафтогазом" саме через Міністерство економіки.