Євросоюз завершує підготовку фінансового пакета для України на суму $9,5 мільярдів — Bloomberg
Останні деталі обговорюватимуть на саміті ЄС у Брюсселі 23-24 червня, інформує
Вже найближчим часом Європейський союз завершить підготовку фінансового пакета допомоги Україні на суму $9,5 мільярдів. Про це повідомляє
За даними джерела, пакет складатиметься з 25-річних кредитів із 10-річним пільговим періодом для відшкодування основної суми. Відсотки покриватимуться з бюджету ЄС. Останні подробиці фінансової допомоги для України планують обговорити 23-24 червня на саміті ЄС у Брюсселі. Ініціативу щодо виділення коштів мають підтримати усі 27 країн Євросоюзу та Європарламент.
У Bloomberg зазначають, що всередині ЄС обговорюють різні інструменти фінансової допомоги Україні. Єврокомісія пропонує виділити гроші в рамках кредиту, в той час як, наприклад, Німеччина та Словаччина схиляються до виплат у вигляді грантів.
Якщо фінансовий пакет розміром $9,5 мільярдів буде затверджено, то в ньому обов’язково будуть прописані механізми щодо запобігання нецільовому використанню коштів.