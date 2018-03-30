Фармфирма "Дарница" заплатила 80 млн грн налога на прибыль за 2017 год

Чистая прибыль в 2017 году составила 342,111 млн. грн.

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Киев) в 2017 году получила чистый доход от реализации продукции в размере 2,530 млрд. грн., что на 19% больше, чем в 2016 году.

Как передает ZN.ua, согласно финансовому отчету компании, опубликованному в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистая прибыль в 2017 году составила 342,111 млн. грн. При этом «Дарница» заплатила 80,849 млн. грн. налога на прибыль, что на 14% больше аналогичного показателя за 2016 год. Активы компании за 2017 год выросли на 13%, до 3,080 млрд. грн. Отчет о финансовых результатах акционеры «Дарницы» утвердят на общем собрании 25 апреля.

Фармацевтическая фирма «Дарница» входит в тройку крупнейших украинских фармпроизводителей. Компания специализируется на производстве твердых и мягких лекарственных форм, растворов для инъекций в ампулах, капель, стерильных порошков для приготовления растворов для инъекций и инфузионных растворов.