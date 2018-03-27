Когда украинцев ждет резкий рост тарифов на электроэнергию

В Украине в этом году повысили тарифы на поставку электроэнергии. Также цены выросли и для оптовых покупателей. Следующий шаг – повышение тарифов для населения. Оно, согласно экспертным оценкам, может составить от 20% до 50%.

Правда, в этом году Нацкомиссия повышать цены не планирует.

Об этом говорится в материале «Обозревателя«. В НКРЭКУ, которая устанавливает тариф, соглашаются: действительно, украинцы за «ток» платят меньше, чем должны. Так, если пересчитать действующий тариф с учетом инфляции, роста зарплат, подорожания оптовой электроэнергии, окажется, что цена должна быть в 1,5 раза выше.

Экономически обоснованная стоимость 1 кВт*час – 251 коп. В то время как украинцы покупают кВт*час при потреблении менее 100 кВт*час/месяц всего 90 коп., а за каждый следующий киловатт – 168 коп.

Однако, как стало известно «Обозревателю», стоимость электроэнергии НКРЭКУ в этом году пересматривать не планирует. Скорее всего, тариф на «ток» пересмотрят только после запуска рынка электроэнергии, то есть к лету 2019-го. Электроэнергия в Украине одна из самых дешевых в Европе. Так, по данным Евростата, средняя цена в ЕС – 656 коп. за 1 кВт*час, в Румынии – 368 коп. за 1 кВт*час, а в Германии – 982 коп.


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