Когда украинцев ждет резкий рост тарифов на электроэнергию

В Украине в этом году повысили тарифы на поставку электроэнергии. Также цены выросли и для оптовых покупателей. Следующий шаг – повышение тарифов для населения. Оно, согласно экспертным оценкам, может составить от 20% до 50%.

Правда, в этом году Нацкомиссия повышать цены не планирует.

Об этом говорится в материале « Обозревателя «. В НКРЭКУ, которая устанавливает тариф, соглашаются: действительно, украинцы за «ток» платят меньше, чем должны. Так, если пересчитать действующий тариф с учетом инфляции, роста зарплат, подорожания оптовой электроэнергии, окажется, что цена должна быть в 1,5 раза выше.

Экономически обоснованная стоимость 1 кВт*час – 251 коп. В то время как украинцы покупают кВт*час при потреблении менее 100 кВт*час/месяц всего 90 коп., а за каждый следующий киловатт – 168 коп.