На Франківщині депутати виділили собі та поліцейським 3 гектари на місці, де планувалася школа та дитсадок
У селі Драгомирчани Тисменицького району Івано-франківської області, яке знаходиться за 8 км від обласного центру, два депутати та поліцейський судяться за землю, на якій громада хоче збудувати школу, дитячий садок та стадіон. Про це
Про земельний конфлікт у селі Драгомирчани стало відомо у 2017 році, коли мешканці
Пікетувальники вимагали від сільського голови Степана Дем’яніва та депутатів сільради скасувати незаконне, на їхню думку, рішення сесії, яким сільрада змінила цільове призначення ділянки площею близько 3 га, де
Згодом на позачерговій сесії сільської ради депутати під тиском громади
В подальшому троє людей, які претендували на ділянки, вирішили оскаржити рішення сесії у судах. 22 березня цього року у Тисменицькому районному суді розпочався розгляд за позовом одного зі скаржників – депутата сільської ради Драгомирчан Володимира Лучківа.
Представник сільради звернувся до суду із клопотанням закрити справу і передати її на розгляд до Івано-Франківського окружного адмінсуду. Суддя Володимир Гургула у клопотанні відмовив.
Окрім справи Лучківа, Тисменицький районний суд розглядає ще позов до сільради Мирослави Хомик – дружини сільського депутата Юрія Ростковича.
Ще один позов про скасування рішення Драгомирчанської сільської ради, яке було прийняте після чотириденного блокування дороги Львів-Мукачево, розглядає Івано-Франківський окружний адміністративний суд, куди поскаржився мешканець Івано-Франківська Олег Качанівський. Він працює в управлінні захисту економіки в Івано-Франківській області ДЗЕ НП України, але не проти побудуватися на землі, де мала бути сільська школа.
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