На Франківщині депутати виділили собі та поліцейським 3 гектари на місці, де планувалася школа та дитсадок

У селі Драгомирчани Тисменицького району Івано-франківської області, яке знаходиться за 8 км від обласного центру, два депутати та поліцейський судяться за землю, на якій громада хоче збудувати школу, дитячий садок та стадіон. Про це повідомило видання «Курс».

Про земельний конфлікт у селі Драгомирчани стало відомо у 2017 році, коли мешканці перекрили рух трасою Львів-Мукачево і чотири дні її блокували.

Пікетувальники вимагали від сільського голови Степана Дем’яніва та депутатів сільради скасувати незаконне, на їхню думку, рішення сесії, яким сільрада змінила цільове призначення ділянки площею близько 3 га, де планувалося будівництво школи, садка і стадіону, нарізавши на території 21 приватну ділянку під індивідуальну забудову. Ділянки виділили депутатам, працівникам поліції та самому сільському голові.

Згодом на позачерговій сесії сільської ради депутати під тиском громади скасували свої рішення.

В подальшому троє людей, які претендували на ділянки, вирішили оскаржити рішення сесії у судах. 22 березня цього року у Тисменицькому районному суді розпочався розгляд за позовом одного зі скаржників – депутата сільської ради Драгомирчан Володимира Лучківа.

Представник сільради звернувся до суду із клопотанням закрити справу і передати її на розгляд до Івано-Франківського окружного адмінсуду. Суддя Володимир Гургула у клопотанні відмовив.

Окрім справи Лучківа, Тисменицький районний суд розглядає ще позов до сільради Мирослави Хомик – дружини сільського депутата Юрія Ростковича.

Ще один позов про скасування рішення Драгомирчанської сільської ради, яке було прийняте після чотириденного блокування дороги Львів-Мукачево, розглядає Івано-Франківський окружний адміністративний суд, куди поскаржився мешканець Івано-Франківська Олег Качанівський. Він працює в управлінні захисту економіки в Івано-Франківській області ДЗЕ НП України, але не проти побудуватися на землі, де мала бути сільська школа.