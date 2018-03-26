Сотрудника Юго-Западной железной дороги обвинили в закупке старых противогазов

Злоупотребления нанесли госпредприятию почти 400 тыс. гривен убытков.

?Сотрудника Юго-Западной железной дороги обвинили в закупке старых противогазов
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Фото: www.aktau-business.com

Прокуратура Киева сообщила о подозрении в совершении растраты госсредств и служебном подлоге начальнику одного из подразделений Государственного территориально-отраслевого объединения "Юго-Западная железная дорога".

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Отмечается, что в 2015 году частное предприятие в соответствии с договором поставило на ГТОО "Юго-Западная железная дорога" фильтрующие противогазы на почти 400 тыс. гривен. Однако, как выяснилось, вопреки условиям договора предприятие осуществило поставку противогазов не 2015-го года выпуска, а 1988-1991 и 2010-2012 годов.

"Начальник подразделения, с целью незаконного обогащения и действуя в интересах указанного предприятия, достоверно зная о том, что договор поставки не выполнен должным образом, подписал электронное платежное поручение в банковской системе по перечислению средств на сумму свыше 400 тыс. гривен", - подчеркнули в прокуратуре.

Служащему инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, в марте прошлого года Служба безопасности разоблачила схему хищения дизтоплива на ЮЗЖД.


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