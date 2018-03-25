Львівський «Електронтранс» продав Ужгороду автобусів на 54 мільйони

КП «Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради 16 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» автобусів на 53,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До вересня поставлять десять низькопідлогових тридверних автобусів Електрон А18501 Євро 5 2018 р. в. на 102 пасажира по 5,40 млн грн.

Автобуси матимуть функцію кнілінгу, трап для візків, кондиціонер, монітор 18″ і накопичувач для запису відео в кабіні, дві відеокамери в салоні, маршрутні покажчики тощо. Строк експлуатації становить десять років, а гарантійний строк – два роки або 100 тис км пробігу.

У 2016 році Львівське КАТП №1 замовило «Електронтрансу» автобуси Електрон A18501 з трапом і кнілінгом на 12% дешевше – по 4,82 млн грн. Невідомо, чи був там відеонагляд.

Ціна угоди на 0,02%, або 9 тис грн. нижча за очікувану вартість закупівлі у 54,00 млн грн.

ТОВ «Сучасні вантажівки» із автобусами МАЗ 203069 (Білорусь) не допустили до торгів за відсутність документу тендерної пропозиції. Раніше фірма просила дозволити систему охолодження двигуна з гідроприводом, а не лише з електроприводом, систему бортового управління та діагностики з роз’ємом OBD, а не лише з нібито складною в обслуговуванні мультиплексною системою CAN, а також несенсорні кнопки відкривання дверей ззовні через неефективність сенсорних у складних погодних умовах. Замовник відмовився, заявивши, що вимога електроприводу не обмежує конкуренцію, сенсорні кнопки поширені в ЄС, а клімат Ужгороду тепліший від решти України. Система CAN, за його словами, навпаки простіша в експлуатації, оскільки софт встановлений на бортовому комп’ютері, тому діагностика не вимагає підключення зовнішніх пристроїв.

Єдиним допущеним конкурентом з дешевшими на 900 грн. автобусами Богдан А70032 було ДочП «Автоскладальний завод №1» ПАТ «Автомобільна «Компанія «Богдан Моторс», причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Співвласником «Богдан Моторс» раніше був Петро Порошенко, а тепер компанія належить його бізнес-партнеру Олегу Гладковському (Свинарчуку), першому заступнику секретаря РНБОУ.

Кінцевим бенефіціаром «СУНП «Електронтранс», створеного в 2011 році, значиться львів’янин Юрій Бубес. Засновниками є ТОВ «Автотехнопроект» (10%), ПрАТ «Концерн-Електрон» (64%) та німецьке підприємницьке товариство «Транстек Ф&Е» (26%).

Загалом 30,6% акцій ПрАТ «Концерн-Електрон» належать його керівникам. Зокрема, найбільші частки мають голова правління Юрій Бубес – 5,8%, голова наглядової ради Віктор Рибинок – 4,8%, заступник голови наглядової ради Сергій Медведєв – 5,1%, член наглядової ради Олег Руденко – 2,2%.

Засновниками ТОВ «Автотехнопроект» є Іван Войчишин, Олег Дзядик, Микола Півоварчук, Василь Сидь та Юрій Цетнар.

Переможець зайняв третє місце у Топ-10 постачальників транспорту України у 2014-2016 рр.. Загалом із 2012 р. він виграв державних тендерів на 929,58 млн грн.


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